Первый в России печатный Коран привезли из Петербурга на выставку в Касимов

Историческую реликвию, первый печатный Коран, который был создан в России в 1787 году, привезен из Петербурга на выставку в город Касимов Рязанской области. Он будет представлен на VI Всероссийской научно-практической конференции «Чтения имени Мухлисы Буби», которая стартовала сегодня.

«Первый печатный Коран, изданный на арабском языке по указу Екатерины II в 1787 году, впервые вышел за пределы стен Российской национальной библиотеки. Сейчас Коран находится в Касимове, перед вами. И мы имеем честь воочию видеть первый в истории печатный Коран. Выражаю благодарность руководству Российской национальной библиотеки за организацию перевозки священной реликвии сначала из Петербурга в Москву, а затем в Касимов. Отдельное спасибо за то, что сохранили это сокровище до наших дней в отличном состоянии», — отметил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

По словам Мухетдинова, специально для первого печатного Корана казанский имам Усман Исмаил разработал арабский шрифт, который впоследствии стал известен как «Казан басмасы». «Шрифт Корана, изданного в 1787 году в Петербурге, и Корана, напечатанного в 1803 году в Казани, — один и тот же. Усман Исмаил оставил пояснения на полях петербургского издания, это доказывает его высокую образованность», — отметил Дамир Мухетдинов.

Сегодня в Касимове стартовала VI Всероссийская научно-практическая конференция «Чтения имени Мухлисы Буби». Конференция приурочена к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, 870-летию основания города Касимова и 570-летию со дня основания Касимовского ханства.