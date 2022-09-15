Первый в России корабль на водородном топливе построят в Татарстане
Первое в стране судно на водородных топливных элементах построят на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. Соглашение об этом сегодня подписали на XI Петербургском международном газовом форуме в присутствии Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Договор о строительстве судна подписали директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Олег Савченко и гендиректор зеленодольского завода Александр Филипов.
«Договор предполагает строительство первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах», – отметили в пресс-службе.
Известно, что в Зеленодольске будет построено прогулочно-экскурсионное судно, силовая установка создана с участием представителей Санкт-Петербургского политехнического университета.
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принимает участие в XI Петербургском международном газовом форуме, который проходит 13-16 сентября на площадке Экспофорума.