Первый в России корабль на водородном топливе построят в Татарстане

Первое в стране судно на водородных топливных элементах построят на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. Соглашение об этом сегодня подписали на XI Петербургском международном газовом форуме в присутствии Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Договор о строительстве судна подписали директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Олег Савченко и гендиректор зеленодольского завода Александр Филипов.

«Договор предполагает строительство первого в России инновационного судна с энергетической установкой на базе опытного образца универсального функционального модуля на водородных топливных элементах», – отметили в пресс-службе.

Известно, что в Зеленодольске будет построено прогулочно-экскурсионное судно, силовая установка создана с участием представителей Санкт-Петербургского политехнического университета.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принимает участие в XI Петербургском международном газовом форуме, который проходит 13-16 сентября на площадке Экспофорума.

Петербургский международный газовый форум входит в топ-5 самых масштабных международных конгрессно-выставочных проектов нефтегазовой промышленности. Программа охватывает все направления отрасли: от геологоразведки и газодобычи до транспортировки, потребления и переработки. Особое внимание эксперты уделяют импортозамещению в нефтегазовой сфере.