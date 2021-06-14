Первый в России бизнес-форум в формате автокинотеатра пройдет 24 июня в Казани

Руслан Абдулнасыров — владелец федеральной сети автосалонов по продаже авто с пробегом Автосеть.РФ и Айдар Исмагилов — основатель сети «5КОЛЕСО» и «МойДодыр» организуют первый в России бизнес-форум — ФОРУМ НА КОЛЕСАХ — мотивационная площадка с трансляцией на крупнейшем медиафасаде Европы — АК БАРС Арена.

«Первое масштабное мероприятие после пандемии призвано взбодрить казанцев и гостей города и создать нетворкинг-площадку для мотивации. Уникальный формат автокинотеатра выбран неслучайно, поскольку нахождение в авто поможет держать социальную дистанцию. Мы хотим сделать мероприятие не только полезным, но и безопасным», — рассказал Руслан Абдулнасыров.

Организаторы форума пригласили в Казань спикеров из сфер бизнеса, спорта и благотворительности:

● Маргулан Сейсембаев;

● Сергей Романович;

● Леонид Слуцкий;

● Рустам Набиев;

● Эрик Давидович;

● Кирилл Сарычев;

● Альберт Нурминский;

● Анастасия Нифонтова;

● Арслан Гудайдуллин;

● Линар Хуснуллин.

Прямая видеотрансляция спикеров на самый большой медиафасад стадиона в Европе. Огромная парковка вместо зрительного зала: въезд на площадку с друзьями на собственном автомобиле.

Особый подход у организаторов и к продаже билетов на мероприятие. ВАЖНО: 1 билет = 1 авто = 5 участников форума. Один билет дает право въехать на форум на своем авто, в котором могут находиться водитель и 4 человека. Например, друзья, семья или коллеги. То есть, вы можете купить билет на автомобиль и разделить его стоимость на всех людей, с кем поедете на форум.

Помимо основной программы, участников форума ждет яркое шоу, выставки, необычные фотозоны и многое другое.

Не пропустите одно из самых необычных и ярких событий этого лета!

Когда: 24 июня

Во сколько: 16:00

Купить билет на сайте: ФОРУМКАЗАНЬ.РФ