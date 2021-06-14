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14 июня 2021  11:17

Первый в России бизнес-форум в формате автокинотеатра пройдет 24 июня в Казани

Первый в России бизнес-форум в формате автокинотеатра пройдет 24 июня в Казани
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Руслан Абдулнасыров — владелец федеральной сети автосалонов по продаже авто с пробегом Автосеть.РФ и Айдар Исмагилов — основатель сети «5КОЛЕСО» и «МойДодыр» организуют первый в России бизнес-форум — ФОРУМ НА КОЛЕСАХ — мотивационная площадка с трансляцией на крупнейшем медиафасаде Европы — АК БАРС Арена. 

«Первое масштабное мероприятие после пандемии призвано взбодрить казанцев и гостей города и создать нетворкинг-площадку для мотивации. Уникальный формат автокинотеатра выбран неслучайно, поскольку нахождение в авто поможет держать социальную дистанцию. Мы хотим сделать мероприятие не только полезным, но и безопасным», — рассказал Руслан Абдулнасыров.

Организаторы форума пригласили в Казань спикеров из сфер бизнеса, спорта и благотворительности: 

●    Маргулан Сейсембаев;
●    Сергей Романович;
●    Леонид Слуцкий;
●    Рустам Набиев;
●    Эрик Давидович;
●    Кирилл Сарычев;
●    Альберт Нурминский; 
●    Анастасия Нифонтова; 
●    Арслан Гудайдуллин;
●    Линар Хуснуллин.

Прямая видеотрансляция спикеров на самый большой медиафасад стадиона в Европе. Огромная парковка вместо зрительного зала: въезд на площадку с друзьями на собственном автомобиле.

Особый подход у организаторов и к продаже билетов на мероприятие. ВАЖНО: 1 билет = 1 авто = 5 участников форума. Один билет дает право въехать на форум на своем авто, в котором могут находиться водитель и 4 человека. Например, друзья, семья или коллеги. То есть, вы можете купить билет на автомобиль и разделить его стоимость на всех людей, с кем поедете на форум.

Помимо основной программы, участников форума ждет яркое шоу, выставки, необычные фотозоны и многое другое. 

Не пропустите одно из самых необычных и ярких событий этого лета! 

Когда: 24 июня
Во сколько: 16:00
Купить билет на сайте: ФОРУМКАЗАНЬ.РФ

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