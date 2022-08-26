Первый в РФ художественный фильм про игру в регби покажут в Казани по «Пушкинской карте»

Первый и единственный полнометражный фильм об игре в регби «Начать сначала» выйдет в прокат кинотеатров России 8 сентября 2022 года. Фильм включен в программу «Пушкинская карта», которая дает школьникам и студентам право бесплатного просмотра. Об этом сообщил директор картины и продюсер Станислав Дружинин.

«Фильм ставит перед собой цель популяризировать регби как вид спорта в России, а также поспособствовать развитию у зрителя фильма командного духа, дисциплины, культуры спорта и здорового образа жизни», – отметил Дружинин.

Фильм «Начать сначала» — «духоподъемная» история: главный тренер сборной России по регби после череды неудач возвращается в родной городок, где ему придется начать все сначала – стать обычным школьным физруком и воспитать из школьников настоящих спортсменов.

Кинокартина принимала участие в XVII Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» и была удостоена двух наград в рамках основного конкурса фестиваля: «Приз зрительских симпатий» и «Спецприз за правильность воспитания и командный дух».