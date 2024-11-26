Первый в ПФО и шестой по России: за счет чего растут доходы бюджета Татарстана

За десять месяцев 2024 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составили 439,4 млрд рублей

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

За десять месяцев в бюджет РТ поступило 439,4 млрд рублей

За десять месяцев 2024 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составили 439,4 млрд рублей. Их них 366,3 млрд рублей – бюджет Татарстана и 73,1 млрд рублей поступило в местные бюджеты, рассказала замминистра финансов Татарстана Алла Анфимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Алла Анфимова: «Основными причинами увеличения поступлений стали: рост средней зарплаты, увеличение поступлений, полученных в виде дивидендов» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 54,6 млрд рублей, или на 14,2%. Если сравнивать с регионами России, то Татарстан занял шестую строчку по объемам налоговых и неналоговых доходов среди всех субъектов страны. А в Приволжском федеральном округе республика занимает первое место по этому показателю.

Что касается исполнения плановых показателей в 2024 году, то за январь – октябрь оно составило 91,8%, или 478,7 млрд рублей.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Две трети доходов отправят в Москву

При этом всего на территории Татарстана налоговые и неналоговые доходы составили около 1,3 млрд рублей. Из них почти две трети – 828,1 млрд рублей – отправится в федеральную казну.

Относительно прошлого года общая сумма поступлений на территории Татарстана выросла на 21,5%, или на 249,9 млрд рублей.

Одной из главных статей дохода бюджета Татарстана является НДФЛ – 32,4% от всей суммы, или 142,2 млрд рублей. Стоит отметить, что по сравнению с показателями 2023 года сумма выросла на 35,6 млрд рублей, или на 33,4%.

«Основными причинами увеличения поступлений стали рост средней зарплаты, увеличение поступлений, полученных в виде дивидендов», – отметила Анфимова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Налог на прибыль снизился на 14%

Налог на прибыль занимает 30,2% от всей суммы, по сравнению с прошлым годом его поступления снизились на 14% – со 146,9 млрд рублей в 2023 году до 132,9 млрд в нынешнем.

«Общая тенденция по большинству предприятий – это снижение по налогу на прибыль. Это связано с курсовыми разницами, результатами перерасчета за прошлый год, высокой кредитной ставкой и ростом себестоимости продукции», – подчеркнула замминистра финансов Татарстана.

Распределение остальных категорий доходов:

Налог на имущество – 12,5%, или 55,3 млрд рублей

Неналоговые и прочие доходы – 8,7%, или 38,2 млрд рублей

Совокупный доход – 7,5%, или 32,7 млрд рублей

Акцизы – 8,3%, или 36,5 млрд рублей

Что касается исполнения плановых показателей на 2024 год, то по НДФЛ оно составляет 90,2%, по налогу на прибыль – 94,9%, акцизы – 84,9%, совокупный доход – 105,9%, имущественный налог – 95,2%, неналоговые доходы – 80,3%.

Гела Герасимова: «Расходы республиканского бюджета произведены в сумме 360,9 млрд рублей, а местных бюджетов – 142,2 млрд рублей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Расходы составили 427 млрд рублей

Расходы бюджета Татарстана за 10 месяцев составили 427,5 млрд рублей, или 74% от годового плана, рассказала заместитель министра финансов Татарстана Гела Герасимова.

«Расходы республиканского бюджета произведены в сумме 360,9 млрд рублей, а местных бюджетов – 142,2 млрд рублей», – отметила Герасимова, добавив, что более 75 млрд рублей местные бюджеты получили от республиканского.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По ее словам, поступившие доходы в консолидированный бюджет позволили полностью и своевременно выплатить заработную плату с начислением и профинансировать запланированные расходы в бюджеты всех уровней.

Наиболее крупным разделом в расходах стала социально-культурная сфера – 54% от общего объема. При этом большую часть из этой суммы направили на образование.

Герасимова подчеркнула, что из федерального бюджета в 2024 году поступит 75,7 млрд рублей, большую часть которых, или 83%, направят на софинансирование проектов и программ Татарстана.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На нацпроекты в 2025-2027 годах направят почти 150 млрд рублей

Отдельное внимание замминистра уделила национальным проектам. Так, на нацпроекты в Татарстане в 2024 году суммарно направят 35,2 млрд рублей, из которых 19,7 млрд поступит из федерального бюджета. При этом за десять месяцев этого года на нацпроекты уже поступило 30,1 млрд рублей.

Герасимова напомнила, что со следующего года будут действовать новые национальные проекты и на их реализацию с 2025 по 2027 год направят суммарно 145,9 млрд рублей: 44,2 млрд в 2025 году, 48,6 млрд в 2026-м и 53,1 млрд – в 2027 году. Причем 75 млрд из всей суммы за три года поступит из федерального бюджета.

Всего же за 2025-2027 годы Татарстан получит из федерального бюджета свыше 220 млрд рублей. Из них 68,1 млрд в 2025 году, 76,5 млрд рублей в 2026-м и оставшиеся 77,5 млрд рублей поступят в 2027 году.