Первый в Нижнекамске инклюзивный фестиваль СИБУРа объединил более тысячи горожан

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В субботу, 21 июня, в Нижнекамске прошел первый инклюзивный фестиваль «Город, открытый для всех». Праздник равных возможностей состоялся по инициативе и при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Кроме жителей и гостей Нижекамска, среди спикеров и участников присутствовали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов и других городов.

Активное участие в проведении фестиваля приняли городские организации и учреждения. Творческие мастер-классы для всех желающих провели Нижнекамская школа №23 для детей с ограниченными возможностями здоровья, школа-интернат «Надежда», Ассоциация родителей детей-инвалидов, АНО «Рубаха», Нижнекамская школа-интернат и АНО «Добрый город Нижнекамск».

Гостей фестиваля приветствовала заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина. «Мы принимаем масштабное событие – замечательный фестиваль, у которого такое символичное название. В Нижнекамске каждый может найти что-то по душе для своего развития. Особенность фестиваля – его инклюзивность. Здорово, что мы ломаем здесь барьеры. Огромная благодарность компании СИБУР, которая проводит такие важные и нужные события», – подчеркнула она.

Программа включала несколько необычных форматов мероприятий. Актеры театральной инклюзивной лаборатории «Собиратели опыта» провели для гостей фестиваля мастер-классы по театральному искусству. Незрячий парфюмер Анастасия Вислобокова в своем выступлении поделилась секретами неповторимых ароматов. Организаторы творческой мастерской «Инклюзин» вместе с гостями создавали письма и открытки в новых техниках. Популярностью пользовались также уроки семейной истории.

«Спасибо команде фестиваля за то, что он случился – и случился у нас, в Нижнекамске! Так много интересных и очень красивых людей мы сегодня встретили. Впечатления от фестиваля только самые приятные, праздничная атмосфера в каждом уголке. Нам с сыном особенно запомнились мастер-класс по декорированию зеркал и парфюмерный интерактив, обязательно будем участвовать во всех активностях фестиваля», – поделилась впечатлениями Ирина Шарафеева, мать ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», отметила: «Создание равных возможностей для всех жителей наших городов является базовой ценностью не только нашей программы, но и компании в целом. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, независимо от его особенностей, пола, возраста, увлечений, мог найти себя, реализовать свои планы и мечты, стать частью большого сообщества активных и неравнодушных людей. Я благодарю всех гостей, ведущих мастер-классов, спикеров и артистов за то, что мы не только достигли цели, но и подарили городу настоящий праздник».

Важной частью программы стали выступления мотивационных спикеров – автора и исполнителя Вероники Лазаревой (Казань), слабовидящего журналиста Павла Леонова (Москва), мастера спорта по легкой атлетике и стрельбе из лука Натальи Рыжовой (Москва). Модератором встреч выступила Далия Гайнанова (Казань).

В спортивном уголке кроме мастер-класса от Натальи можно было заняться фехтованием с паралимпийским чемпионом Николаем Лукьяновым (Московская область) или попробовать свои силы в адаптивном футболе под руководством Павла Кочкарева и футболистов клуба адаптивного футбола «Интегра» (Казань).

«До травмы я играл в футбол профессионально, поэтому, когда узнал про адаптивный футбол на фестивале «Город, открытый для всех», с удовольствием принял участие в мастер-классе. Конечно, на колясках другие ощущения, но все так же нужно много тренироваться, чтобы хотя бы попасть по мячу, и выкладываться на все сто, чтобы забить гол», – заметил Максим Павлов, гость фестиваля с ОВЗ.

«Парк «СемьЯ» – наше любимое место, и, узнав про программу фестиваля, мы решили принять участие в спортивных мастер-классах. Мы только что с моим другом попробовали себя в фехтовании, это новый опыт для меня, незабываемые ощущения. Надеемся, что такие события будут чаще проходить в нашем городе», – рассказал школьник Иван Орлов.

Особое внимание гостей привлекла фотовыставка «В моей душе я танцую». Главная героиня, автор проекта «Шаг за шагом к мечте» и депутат Государственной Думы от Красноярска колясочница Наталья Каптелинина рассказывает о своей любви к танцу через фотографии.

Весь день на территории фестиваля действовала благотворительная ярмарка, на которой были представлены товары, созданные некоммерческими организациями города, а также особые прохладительные напитки, созданные специально для фестиваля.

Мероприятие завершилось танцевальным флешмобом, а самые активные гости фестиваля получили подарки и выиграли ценные призы. Следующий фестиваль «Город, открытый для всех» в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» пройдет в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) в сентябре 2025 года.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».