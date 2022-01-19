Первый в мире инклюзивный бэби-спектакль поставят в казанском театре Карима Тинчурина

В театре Карима Тинчурина в марте пройдет премьера первого в мире инклюзивного бэби-спектакля «Вот и вышел человек». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба театра.

Инклюзивный бэби-спектакль для самых маленьких станет результатом работы творческого союза фонда «Солнечный круг», ассоциации «Калабала» и театра имени Тинчурина. Герой спектакля — музыкант без кистей рук, который сочиняет и исполняет музыку на сконструированном им «воображаемом, несуществующем» инструменте. Спектакль рассказывает о желании познать неведомое и найти свое место в жизни.

Жажда творить и делиться эмоциями окажется добрым уроком для маленьких зрителей. После завершения спектакля дети будут приглашены на сцену для исследования пространства и реквизита вместе с актёрами.

По словам режиссера Алмаза Садриева, главный исполнитель будущего спектакля — Алексей Романов, пианист-виртуоз без кистей рук. «Через его историю мы хотим приобщить маленьких зрителей (двух — семи лет) и их родителей к представлению о мире, где нет деления на „нормальных” и „особенных” людей. Миссию спектакля мы видим в том, чтобы участие артиста с инвалидностью формировало в детях толерантность и расширяло представление о мире», — отметил Садриев.

Задача проекта — не отпугнуть, а заинтересовать зрителей и вызвать желание прийти еще в театр. «Для нас важно, чтобы спектакль получился интересным, ярким и запоминающимся, потому что для большинства маленьких зрителей это первый поход в театр. Бэби-театр пока только набирает обороты в России, не каждая команда справится с постановкой для дошкольников, их внимание удержать непросто. Пока что в мировой практике бэби-театра не было поставлено инклюзивных спектаклей. Мы надеемся, что наша постановка „Вот и вышел человечек” станет новой формой театра для самых маленьких, способствующей общемировому развитию жанра», — считает Садриев.