Первый в году «Урок цифры» в Казани: учащиеся погружаются в мир кибербезопасности и ИИ

22 января в казанском лицее №187 прошел первый в этом году «Урок цифры», на который был приглашен представитель Лаборатории Каспреского Андрей Грузинов. Темой обсуждения стали кибербезопасность и искусственный интеллект — актуальные и важные для современного мира темы, которые вызывают живой интерес среди молодежи.

«На ежемесячной основе уже порядка семи лет проводится образовательный проект «Урок цифры». Республика Татарстан входит в число ведущих регионов страны, в которых наблюдается наибольшее количество проведения цифровых уроков. Занятия проходят в нескольких форматах: дети тренируются на занятиях информатики в рамках тренажера на компьютере и изучают различные темы по развитию цифровизации. Также в Татарстане особенно распространен такой формат уроков, где представители министерств, ведомств, в частности министерство цифрового развития, совместно с представителями компаний-организаторов проводят «Урок цифры» в виде встреч. Каждый месяц организаторами выступают ведущие цифровые компании страны, такие как: «Авито», «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и многие другие» - пояснила заведующий сектором развития ИТ-сообщества Минцифры РТ Марианна Карманова.

Также Грузинов рассказал про основы кибербезопасности, отметив, как важны эти навыки в цифровую эпоху. Он привел примеры из реальной жизни и продемонстрировал, как можно защитить свои данные в интернете. Не обошлось и без упоминания о роли ИИ в современном обществе — от автоматизации повседневных задач до сложных систем безопасности.

«Контент, который пользователи публикуют в интернете, можно создавать с помощью искусственного интеллекта. Эту функцию могут использовать и мошенники. Чтобы обезопасить себя, используйте надежные пароли, блокируйте телефон и будьте осторожны с сообщениями, которые вы получаете от родителей, друзей и своих учителей. Развивайте критическое мышление и используйте защитные решения, это сейчас очень важно!» - обратился к ученикам Грузинов.

Благодаря проекту, ученики смогут узнать больше об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов в области информационной безопасности и разработчиков защитных решений для смартфонов.

«Проект, несомненно, очень влияет на уровень заинтересованности учеников в IT сфере. Каждый год увеличивается уровень интереса к информатике как к предмету. Об этом свидетельствует повышенный интерес учеников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Ежегодно количество детей, выбравших для сдачи экзамена этот предмет, растет, также увеличивается и проходной балл по информатике. Поскольку цифровизация окружает нас везде, в связи с ее каждодневным развитием, эта тема обретает свою необходимую значимость, но не стоит забывать о цифровой гигиене», - добавила Карманова.

Учеников заинтересовало выступление Грузинова. Они задавали ему вопросы, делились своими мыслями и идеями. Ребят интересовали методы защиты информации и возможности ИИ отразить киберугрозы. За активное участие в беседе ученики получили ценные подарки, что стало приятным бонусом к образовательному процессу.

В дальнейшем, на уроках информатики ученики узнают, как распознавать фишинговые сайты и обучать ИИ находить подозрительные элементы на страницах. Дети смогут разобрать признаки опасных сайтов, научиться защищать свои данные и создавать надёжные алгоритмы, чтобы быть в безопасности в интернете. В конце курса всех учеников ждет финальный тест, после которого каждый получит именной сертификат об окончании курса «Урок цифры».

«Искусственный интеллект позволяет злоумышленникам создавать фишинговые сайты, дипфейки и поддельные профили, которые выглядят настолько реалистично, что их трудно распознать. Например, фотографии пользователей могут быть использованы для рекламы без их согласия, если они случайно передали свои данные ненадежным сервисам», - добавил Грузинов.

«Урок цифры» – ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями и организациями России (Яндекс, VK, «Лаборатория Касперского», фирма «1С», Росатом, благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», ГК Астра, Авито) уже в шестой раз. В прошлом учебном году к тренажерам «Урока цифры» обратились более 21,4 млн человек. «Урок цифры» от благотворительного фонда «Вклад в будущее» прошли 2,9 млн человек.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно реализуется при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями. Всероссийский проект реализуется в рамках Нацпрограммы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Мероприятие направлено на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию: тематические уроки помогут ближе познакомить с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в области информационных технологий.