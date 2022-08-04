Первый в Евразии: «Татнефть» создала IT-симулятор для повышения добычи «черного золота»

В «Татнефти» разработан и введен в эксплуатацию отечественный симулятор для кислотной обработки скважин и гидроразрыва пласта. Это первый в Евразии коммерческий симулятор, позволяющий увеличить дополнительную добычу нефти за счет моделирования процесса нефтедобычи.

Было создано не имеющее аналогов программное обеспечение, обладающее уникальным функционалом

Как сообщает газета «Нефтяные вести», для повышения эффективности разработки неоднородных карбонатных коллекторов, составляющих 51% запасов нефти компании, активно используются кислотные обработки и кислотный гидроразрыв пласта. Ежегодно проводится около 2,5 тыс. таких обработок, что в совокупности составляет 31% от дополнительной добычи нефти.

Чтобы обработка была максимально эффективной, процесс сначала нужно спроектировать в специальной программе — цифровом симуляторе. В 2019 году компания приняла решение отказаться от иностранного программного обеспечения для моделирования кислотной обработки и кислотного гидроразрыва пласта, после чего приступила к разработке отечественного симулятора. К работе привлекли специалистов ведущих научных центров Урало-Поволжья, а также лучших экспертов по направлению. В результате комплекса научных исследований было создано не имеющее аналогов программное обеспечение, обладающее уникальным функционалом и позволяющее проводить инженерные расчеты как для месторождений компании, так и за ее периметром.

«Программное обеспечение позволяет выбрать режимы, которые дадут наилучший результат»

Симулятор имеет в своем составе современные математические модели, что позволяет производить более точные расчеты, цифровую библиотеку химреагентов, адаптированную под разные геолого-физические условия, а также функционал по выбору оптимальных режимов воздействия.

Эти инструменты дают значительные конкурентные преимущества по сравнению с имеющимися на рынке симуляторами. К тому же разработанный отечественный симулятор значительно дешевле иностранных аналогов.

«Один и тот же объем реагентов может дать разный результат, в зависимости от того, как его закачать. Программное обеспечение позволяет выбрать те режимы, которые дадут наилучший результат при ограниченном объеме кислоты», – объяснил начальник отдела обработки призабойной зоны пласта Управления ГТМ ДРМ СП «Татнефть-Добыча» Эдуард Абусалимов.

«Цифра» не даст ошибиться

Вся входная информация по скважине (геолого-физические условия, свойства породы, нефти и закачиваемых составов, конструкция скважины) вносятся в программное обеспечение, задаются технологические условия, и система сама рекомендует лучший кислотный состав для конкретного месторождения и оптимальный технологический режим кислотной обработки.

«Задавая технологические условия, мы в математических моделях программного обеспечения моделируем этот процесс, смотрим, какие есть риски, какие осложнения мы можем получить, по необходимости с учетом этих рисков корректируем программу закачки. И уже после того, как полностью составлен дизайн, смоделирован процесс, специалисты компании вывозят технику, оборудование, реагенты на скважину и проводят обработку», – рассказал специалист по проектированию отдела ОПЗ Управления ГТМ ДРМ СП «Татнефть-Добыча» Андрей Соловьев.

Потенциальный фонд — 11 тысяч скважин

Потом проведенный процесс снова анализируется в симуляторе, плановые показатели сравниваются с фактическими данными, в результате дальнейшей аналитики принимаются решения для повышения эффективности процессов.

Новый симулятор успешно опробован на скважинах «Татнефти» и в конце июня введен в промышленную эксплуатацию. Всего с его применением проведено более 150 процессов. За счет усовершенствования функционала нового симулятора общий потенциальный фонд для его применения увеличился до 11 тысяч скважин. И уже сегодня симулятор доступен для потенциальных пользователей и открыт для коммерциализации на внешнем рынке.