«Первый уровень зрелости»: Татарстан планирует увеличить количество камер на дорогах

Татарстан планирует перейти на второй уровень зрелости интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Для этого, по словам председателя Совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова, планируется увеличить число светофоров, подключенных к центру управления дорожным движением, и видеокамер.

«Дорога без интеллектуальных транспортных систем (ИТС) – не дорога», – сказал Минниханов на вебинаре, посвященном концептуальным вопросам современного состояния и развития интеллектуальных транспортных систем.

На основании методики, утвержденной Минтрансом России, специалистами установлено пять уровней зрелости ИТС. Татарстан находится на первом – начальном: имеет подсистемы светофорного управления, подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков. Далее республика планирует перейти на второй уровень – базовый – и обеспечить наличие подсистем диспетчеризации и управления служб содержания дорог, а также видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС.

Минниханов отметил, что в республике распространена система фотофиксации на дорогах, однако ее недостаточно.

«К сожалению, по Казани мы должны сказать, что у нас уровень зрелости первый. Обязательный уровень должен быть вторым. В этом году мы по Казани второго уровня зрелости достигнем. Для увеличения уровня агломераций нужно приложить больше усилий», – сказал он.

Минниханов отметил, что для повышения уровня зрелости нужно создать центр управления дорожным движением и центр мониторинга и управления общественным транспортом.

«Сегодня те плановые мероприятия, которые мы хотим реализовать, позволят перейти на второй уровень зрелости, но я не первый раз говорю: для чего нужна транспортная платформа ЕПУТС? Сегодня существует всего 68 [зарегистрированных] пользователей – я думаю, это те, кто занимается разработкой», – сказал он.

Участник вебинара поинтересовался, как интеллектуальные транспортные системы смогут сократить количество пробок. «Буквально 2 недели назад празднование дня рождения города Иннополиса установило антирекорд по затору – 10 баллов. Начиная с поселка Залесный до Иннополиса пробка была на протяжении 25 км, затрудняя тем самым движение перевозчикам и спецтранспорту», – отметил он.

Профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанкаев отметил, что проблема Иннополиса возникла из-за того, там использовались интеллектуальные транспортные системы первого поколения.

«Там был поток, который в разы превышает пропускную способность города Иннополиса, поэтому была пробка. Поэтому мы говорим о переходе на второй уровень ИТС, когда есть возможность управлять транспортным спросом. Например, можно регулировать стоимость парковочного пространства, доступности, возможности выезда. Как минимум она закончится тем, что люди не будут стоять в пробках», – ответил он.

Напомним, на вебинаре обсудили вопрос, который будет вынесен на дискуссионную площадку Международного форума Kazan digital week – 2022. Форум пройдет с 21 по 24 сентября.