Первый уличный фестиваль «Знаковое место» стал точкой притяжения горожан в Нижнекамске

Фото: пресс-служба «Нижнекаскнефтехима»

Уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием страны через современное творчество представилась жителям Нижнекамска на минувших выходных. При поддержке программы социальных инвестиций «Формулы хороших дел» СИБУРа в парке «Семья» 12 августа состоялся первый уличный фестиваль русской культуры – «Знаковое место».

Гостей праздника ждала насыщенная программа: в одном шатре создавали эксклюзивные кокошники, в другом расписывали шопперы, в третьем мастерили чудесных коней-батыров или кукол-хороводниц, на открытых площадках играли в народные игры и детские забавы, танцевали и смотрели выступления артистов народных коллективов. Популярностью на фестивале пользовались также мастер-классы по народным танцам и русским шахматам – таврелям.

Одной из ярких активностей мероприятия стала масштабная стрит-арт роспись 3-х метровой матрешки – главного символа фестиваля. С помощью акриловых маркеров гости праздника придали уникальному городскому арт-объекту яркий и незабываемый образ, добавляя к нему свои добрые пожелания.

Евгения Суркова, жительница Нижнекамска:

«Впервые вижу такую гигантскую матрешку. Сегодня мы пришли всей семьей на фестиваль и сразу же обратили на нее внимание. Нам удалось поучаствовать в ее росписи. Каждый проявил фантазию, творческие способности. Матрешка получилась очень веселая и необычная».

Участники фестиваля, которые посетили больше всего активностей, получили авторский мерч и подарки в фирменном стиле. В завершении мероприятия на главной сцене в парке «Семья» провели розыгрыш поездки в Санкт-Петербург. Для этого нужно было стать подписчиком фестиваля в социальной группе в «ВКонтакте» и сделать репост записи. По итогам розыгрыша супер-приз выиграла многодетная семья Федюковых.

Светлана Федюкова, победитель розыгрыша:

«Я давно мечтала об этой поездке. С утра все мысли были только о Санкт-Петербурге. Мы с мужем были там два года назад. Тогда я влюбилась в этот город. Когда узнала, что будет розыгрыш, то супругу и детям сказала, чтобы сделали репост. Я до последнего держала кулачки и верила в чудо. Не бойтесь мечтать и волшебство случится!»

Фестиваль «Знаковое место» в Нижнекамске получился по-настоящему добрым и семейным и стал синтезом образовательной и развлекательной программ с глубоким погружением в русскую культуру. Праздник собрал несколько тысяч жителей города, а принять участие в воркшопах от мастеров смогли более тысячи нижнекамцев.

Марина Камелина, заместитель мэра г. Нижнекамска:

«Благодаря СИБУРу, "Формуле хороших дел" город получил такой замечательный подарок. Здесь сегодня очень много детей. Ребята смогли поближе познакомиться с традициями через их современное воплощение. Мы водили хороводы, играли в игру Воротца, смотрели, как расписывают кокошники и большую матрешку. Я уверена, что эта энергия, которая царит в парке "Семья", надолго зарядит нижнекамцев на драйвовую жизнь. Хочу отметить, что этот год в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. Символично, что мы в Нижнекамске проводим такие мероприятия, современными способами говорим о своей культуре».

Проект реализуется командой профессиональных художников RASKRASIMVSЁ при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».