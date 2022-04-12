Первый укус клеща зафиксирован в Набережных Челнах в этом сезоне

В Набережных Челнах зафиксировали первое обращение с укусом клеща в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Камского детского медицинского центра.

«Сегодня, 12 апреля, в травматологическом пункте КДМЦ зафиксировано первое обращение с укусом клеща, который произошел накануне. Опасный кровопивец впился в грудную клетку подростка и был извлечен родителями самостоятельно», – рассказали в клинике.

После этого родители поместили клеща в контейнер и отвезли в лабораторию. Результаты исследования передадут в травматологический пункт и в поликлинику по месту прикрепления пациента, чтобы специалисты приняли решение о необходимости иммуноглобулинопрофилактики.

В КДМЦ рассказали, что в прошлом году первое обращение с ребенком, получившим укус клеща, в Автограде выпало также на 12 апреля, в 2020 году – на 3 апреля, а в 2019 году – на 8 апреля.

«Всего за прошлый год в детский травмпункт КДМЦ обратилось 299 пострадавших от укусов клещей», – сообщили в Центре.

Заведующий травматологическим пунктом Камского детского медицинского центра Малхаз Коринтели напомнил, что необходимо использовать репелленты, чтобы отпугнуть членистоногих. Это специальные аэрозоли, мази, они существуют как для детей, так и для взрослых.

«Кроме этого, надо одеваться соответствующим образом. Когда человек выходит в поле или на открытый участок, у него не должно быть оголенных мест, к примеру, брюки заправляются в обувь или носки. К тому же, когда ребенок возвращается домой его непременно надо осмотреть с макушки до пяток, потому что чем раньше удалить клеща, тем лучше», – рассказал специалист.

Коринтели добавил, что иммуноглобулин, который поможет не заразиться тяжелыми инфекциями, можно ввести в первые 72 часа после укуса.