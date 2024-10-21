Первый участок второй ветки метро в Казани планируют сдать в 2027 году

Ввод в эксплуатацию четырех станций второй ветки казанского метро планируется в 2027 году. Строительство ведется по графику, рассказал РИА Новости мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Да, все идет по графику, — подтвердил он. — При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова сейчас метростроевцы прокладывают первый участок второй линии метрополитена. Его длина 5,4 километра, пройдет ориентировочно от улицы Фучика до улицы Сахарова. Будет четыре станции — „100-летия ТАССР“, „Академическая“, „Зилант“, „Тулпар“».

По словам Метшина, рабочие завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями «Академическая» и «100-летия ТАССР» протяженностью 1011 метров. Что касается правого тоннеля, ведущего в обратном направлении: пройдено 50 метров.

«Метростроевцы стараются и обещают сдать первый участок в 2027 году», — заметил он.

Градоначальник сообщил, что на работы в рамках первого этапа, учитывая вынос сетей, требуется 43 млрд рублей. Средства на строительство направляются из бюджета Татарстана.