Первый участок скоростного маршрута Казань — Екатеринбург в Татарстане введут осенью

В Татарстане в этом году введут в эксплуатацию первый участок скоростного транспортного маршрута Казань — Екатеринбург. Дорожники капитально отремонтируют шестикилометровый отрезок трассы М7 в Актанышском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Для соответствия требованиям скоростного маршрута рабочие расширят проезжую часть с двух до четырех полос на участке 1155 – 1161 км автодороги М7.

«Конструкцию существующей дорожной одежды усилят методом холодной регенерации с использованием отфрезерованного материала. Нижний слой основания устроят из асфальтогранулобетона, поверх которого уложат три слоя асфальтобетона общей толщиной 19 см. Он подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, специалисты отремонтируют пересечения с второстепенными дорогами и примыкания к ним, укрепят обочины и разделительную полосу, а также проведут ремонт четырех водопропускных труб и устроят кюветы.

На участке установят 16,9 км оцинкованного барьерного ограждения, дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком. Все работы планируется завершить осенью.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил продлить трассу М12 Москва — Казань до Екатеринбурга. Общая протяженностью скоростного маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км, из которых почти 305 км приходится на Татарстан.

В республике маршрут начнется от трассы М12 в районе Шали и пройдет до Нижнекамска по автодороге М7, а затем — по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов с выходом через участок реконструкции трассы М7 до границы с Башкортостаном.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»