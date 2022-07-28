Первый участок платной автодороги Шали — Бавлы планируют запустить в этом году

В Татарстане первый участок платной автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5) на участке Алексеевское — Альметьевск планируют открыть в этом году. Об этом в онлайн-эфире рассказал глава Миндортранса республики Фарит Ханифов.

«Если брать по Алексеевскому — Альметьевску, то Фоат Фагимович (АО "Автострада", входящее в группу "СМП-Нефтегаз" Фоата Комарова, занимается строительством автодороги — прим. Т-и) перед собой и перед нами ставит очень амбициозные цели. Первый этап с 1-го по 41-й км, от моста у Сорочьих Гор в Алексеевском [районе] в сторону Альметьевска, [планирует] запустить в этом году. Но насколько это получится, давайте загадывать не будем», —сообщил Ханифов.

Спикер отметил, что работы на платной дороге Алексеевское — Альметьевск длиной 145 километров ведутся в ускоренном темпе.

«Работы ведутся очень активно. На участках дорог уже укладывается слой асфальта, который перекрывает дорожную конструкцию. Потом уже начинается работа по асфальтированию дороги. Скорости хорошие. На некоторых этапах очень хорошие. Но нам еще надо их подтянуть», — добавил Ханифов.