Первый тренер Соболева рассказал, как на форварда повлияет трансфер Даку в «Зенит»

Фото: rubin-kazan.ru

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, высказался о переходе нападающего Мирлинда Даку в петербургскую команду.

«С приходом Даку конкуренция в атаке усиливается и для Кассьерры, и для Лусиано — не только для Соболева. Появляются и новые варианты игры. Возможно, будет перестроение футбола «Зенита»: больше игры вперёд, а не поперёк и назад, как было с Венделом и Клаудиньо. Поменяется структура, возможно, «Зенит» даже будет играть в два форварда. Возможности показать себя будут у всех: у Соболева, у Даку и так далее. А по уровню Мирлинд ничем не лучше Соболева. В «Рубине» он выступал так же, как Соболев в «Крыльях»: игра на одного нападающего. В конце концов, кто-то из форвардов может уйти. Соболев выдержал конкуренцию и доказал, что ничем не хуже того же Кассьерры. Он уже не мальчик — 28 лет. Ничего страшного в этом нет», – передает слова Горбунова «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что «Рубин» получит 8 миллионов евро за переход Даку, а потом еще 1,5 в качестве бонусов. В Санкт-Петербурге зарплата Мирлинда, согласно информации СМИ, составит 3 миллиона евро в год.

«Рубин» завершил минувший сезон РПЛ на седьмом месте в таблице РПЛ. «Сине-бело-голубые» финишировали вторыми. Чемпионство Премьер-лиги впервые в истории взял «Краснодар».