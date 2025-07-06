Первый тренер Сафонова объяснил, почему Матвею надо уйти из «ПСЖ» в аренду

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Первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Алексея Чистяков высказался о пребывании россиянина в парижском клубе.

«Если Доннарумма остаётся в «ПСЖ» ещё минимум на год, Сафонову нужно уходить в аренду. Это оптимальный вариант для Матвея, ведь сидеть без игровой практики — губительно для вратаря. Пока у Сафонова нет шансов конкурировать с Доннаруммой. По крайней мере, ему не предоставляется возможность заявить о себе в полной мере. Думаю, что надо идти в аренду и, возможно, после этого конкурировать. Но это должна быть исключительно аренда в рамках топ-чемпионатов. Ехать в «Краснодар» — не вариант. Нужен европейский клуб из лучших лиг мира, где Матвей будет получать игровую практику», – передает слова Чистякова «Чемпионат».

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». За парижан он отыграл 17 матчей во всех турнирах, в семи из которых не пропустил ни одного мяча. С «ПСЖ» Матвей взял чемпионство, Кубок и Суперкубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов.