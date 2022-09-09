Первый тренер Дзагоева: Для меня загадка, почему Алан предпочел «Рубин» Слуцкого «Алании»

Юрий Наниев, первый тренер полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева, прокомментировал переход бывшего подопечного в казанский клуб. По словам наставника, для него непонятен выбор Алана в пользу команды Леонида Слуцкого.

«Не понимаю, почему Дзагоевым не заинтересовались клубы Российской премьер-лиги. Скорее всего, не было предложений. Для меня загадка, почему Алан выбрал "Рубин", а не "Аланию". Если у Дзагоева есть силы помочь, то почему не вернуться в родную республику? На его месте я бы перешел во Владикавказ.

Алан еще не сказал своего последнего слова в РПЛ. Тем более, Дзагоев способен помочь не только клубу РПЛ, но и командам уровнем выше. Уверен, что он вернется в РПЛ и проявит себя, но это, в первую очередь, будет зависеть от его игры за "Рубин". Если он покажет свой уровень, то от него точно не откажутся разные клубы. У него не критический возраст. Это зрелый игрок, которому еще рано заканчивать. Главное, чтобы было поменьше травм», – цитирует Наниева Sport24.

Напомним, Дзагоев подписал контракт с «Рубином» до конца сезона 2023/24. После семи туров Первой лиги казанский клуб набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.