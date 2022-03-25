Минтруд Татарстана: «В последние три недели мы постучали в дверь каждого предприятия»

Дополнительные меры по поддержке занятости реализуют в Татарстане на фоне санкционного давления. Какие профессии наиболее востребованы в Татарстане и какую помощь получат татарстанцы, находящиеся под риском увольнения, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, число вакансий в Татарстане в марте выросло с 38 тыс. до 55 тыс. Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Каждому безработному Минтруд РТ может предложить до пяти разных вакансий»

Несмотря на сложную ситуацию в экономике, число вакансий в Татарстане в марте выросло с 38 тыс. до 55 тыс. Если проанализировать кризисы прошлых лет, то на их фоне ситуация в целом выглядит весьма благоприятно.

«Мы проанализировали число вакансий в кризисы 2009, 2014 годов, в ковидный период 2020 года и изучили сегодняшнюю ситуацию. В прошлые кризисы кратно отличалось число официально зарегистрированных безработных от числа вакансий. В кризис 2009-2010 года предложений о работе на рынке труда было минимальным. Конечно, это создавало определенную напряженность», - сообщила Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информ».

В настоящее время в республике зарегистрировано 9,9 тыс. безработных, что на 3,3% меньше по сравнению с началом марта. Число вакансий на единой цифровой платформе «Работа в России» выросло с начала месяца до 55 тыс. Таким образом, каждому безработному Минтруд РТ может предложить до пяти разных вакансий.

«Я полагаю, что увеличение числа вакансий связано с тем, что в последние три недели мы постучали в дверь каждого предприятия, каждого работодателя. У них есть обязанность с 1 января (новшество касается работодателей с численностью от 25 человек) зарегистрироваться на портале «Работа в России» и размещать актуальные вакансии. Одно дело – предприятия зарегистрировались, а второе – мы начали четко мониторить вакансии, кому они подходят. Если людям с инвалидностью, то ставится определенная «галочка», мы это перепроверяем. Уровень оплаты труда тоже смотрим, жестко реагируем на обращения, которые поступают от граждан с инвалидностью», - подчеркнула спикер Минтруда РТ.

Оказывается, в республиканское ведомство поступают обращения от инвалидов, которые говорят, что вакансия предприятием была заявлена, а когда человек пришел к работодателю, оказалось, что на деле ее нет. Поэтому Минтруд проверяет достоверность всех данных, представленных работодателями на портале «Работа в России».

«Мы ситуацию жестко мониторим. Правительство весь комплекс мер по поддержке приняло, деньги определены, мероприятия определены. Число вакансий выросло, потому что мы их все (предприятия – примеч. «ТИ») потрясли очень хорошо», - сказала Зарипова корреспонденту «Татар-информ».

Спикер пояснила, что спад числа вакансий на некоторых коммерческих ресурсах в предыдущую неделю марта объясняется тем, что работодатели делают свой выбор в пользу государственного ресурса.

«Работодатель понял, что если хочет рассчитывать на какую-то поддержку, нужно зарегистрироваться на едином государственном ресурсе «Работа в России»», - объяснила министр.

Эльмира Зарипова: «Мы ситуацию жестко мониторим. Правительство весь комплекс мер по поддержке приняло, деньги определены, мероприятия определены» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В топ-7 востребованных профессий вошли монтажники и инженеры

В целом Минтруд РТ отслеживает вакансии на 7,8 тыс. предприятиях региона. Какие предложения на рынке труда наиболее актиуальны? Из 55 тыс. заявленных на портале «Работа в России» вакансий 36% приходится на производство. Предприятия сферы строительства предлагают каждую шестую вакансию, в целом на их долю приходится 14% от общего числа предложений о работе. Кроме того, ожидается сезонный рост вакансий в данной отрасли и в сельском хозяйстве.

На предприятия транспорта приходится 6% актуальных вакансий и по 5% - на сферы здравоохранения, образования и науки. Кроме того, есть свободные рабочие места в соцзащите и пищевой промышленности. Также Минтруд РТ прогнозирует рост числа вакансий в туристической отрасли и в гостичном хозяйстве в связи с началом нового турсезона.

Кого ищут работодатели и на какую зарплату? В топ-7 актуальных предложений о работе по региону вошли вакансии для монтажников технологических трубопроводов. В данной сфере есть 1175 рабочих мест, а средняя зарплата составляет 38 тыс. рублей. Для инженеров есть 1627 вакансий с зарплатой более 36 тыс. На третьем месте по уровню средней заработной платы в 34,9 тыс. рублей находятся газосварщики, которым предлагается 928 вакансий. Кроме того, в топ вошли предложения о работе для монтажников (33,7 тыс.), врачей (31,8 тыс.), водителей (30,5 тыс.) и поваров (20,7 тыс.).

Продавцы после закрытия иностранных магазинов ушли работать в школы

В Татарстане проводится ежедневый мониторинг организаций и предприятий, использующих режимы неполной занятости. В связи с приостановкой работы в казанских торговых центрах 45 магазинов иностранных брендов, на рынке труда стали активно закрываться вакансии в сфере образования и медицины.

«Они уже все к нам обратились и вспомнили, на кого учились. Вспомнили, что они – врачи, учителя, педагоги-психологи, работники культуры и сейчас уже ищут работу. У нас количество востребованных вакансий по учителям закрывается с геометрической прогрессией, хотя еще учебный год не начался. Сейчас они максимально закрывают вакансии, вакансии просто разлетаются», - сказала Зарипова о бывших продавцах магазинов, приостановивших свою деятельность на территории республики из-за санкций.

Минтруд РТ мониторит ситуацию, складывающуюся на рынке труда в регионе, совместно с контрольно-надзорными органами и муниципалитетами. По законодательству, если предприятие планирует ввести режим простоя или предполагает сокращение штатов, то обязан сообщить об этом в Минтруд.

«Если речь идет о массовом высвобождении, (работодатель обязан уведомить об этом – примеч. «ТИ») за три месяца до предполагаемых мероприятий и, соответственно, за два месяца до событий. Если существует риск того, что принимается режим простоя, то обязанность работодателя сообщить об этом в течение трех дней. Все сообщения фиксируются, и далее мы уже отрабатываем с работодателями», - пояснила Зарипова.

Глава Минтруда РТ заверила, что все работники приостановивших деятельность магазинов в республике получают зарплату Фото: © «Татар-информ»

На сегодняшний день на удаленной занятости находятся 11,6 тыс. человек на 300 предприятиях и организациях. В режимах неполной занятости сейчас находятся порядка 8 тыс. человек

«Эти предприятия известны, но в связи с тем, что они к нам обратились и это некая коммерческая тайна, служебная информация для внутреннего пользования, поэтому я не могу назвать эти предприятия», - подчеркнула министр.

Глава Минтруда РТ заверила, что все работники приостановивших деятельность магазинов в республике получают зарплату. «Обязанность работодателей урегулирована Трудовым кодексом, что две третьих средней заработной платы (выплачивается – примеч. «ТИ») в случае простоя по вине работодателя и две третьих, - если это непредвиденные обстоятельства. Предприятия две недели назад заявляли, что сохраняют повышенные социальные гарантии в части сохранения оплаты труда», - сказала она.

Эльмира Зарипова также отметила, что ситуация с приостановкой магазинов не критична, их пока не так много. Кроме того, некоторые сотрудники продолжают трудиться – «пакуют коробки, работают на складах».

На сегодняшний день на удаленной занятости находятся 11,6 тыс. человек на 300 предприятиях и организациях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанцы освоят новые профессии и получат помощь при открытии ИП

Для снижения напряженности на рынке труда принято постановление Правительство РФ о реализации в этом году отдельных мероприятий. Какую помощь получат предприятия и татарстанцы?

«Чтобы упредить ситуацию, расширена категория людей, которые сегодня могут воспользоваться услугами службы занятости. Это не только безработные и граждане, ищущие работу, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен в режим неполного рабочего времени, находится в простое, отправлен в отпуск без сохранения оплаты труда», - сообщила министр.

Кроме того, на поддержку могут рассчитывать работники предприятий, проходящих процедуру банкротства или граждане, испытывающие трудности в поиске работы. Сотрудники центров занятости помогут им найти постоянную или временную работу, пройти профтестирование, составить резюме, подготовиться к собеседованию. Люди получат помощь в открытии своего дела, а также единовременную финансовую помощь при регистрации в качестве ИП или при создании фермерского хозяйства. При содействии центров занятости татарстанцы смогут пройти переобучение и освоить новую профессию.

На реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в Татарстане будет направлено более 864,8 млн рублей. В том числе 856,2 млн рублей составят средства федерального бюджета и 8,6 млн рублей – средства регионального бюджета. На что направят эти деньги?

«Прежде всего, это организация временной занятости работников промышленных предприятий. Данная сумма со стороны Российской Федерации составит 654,5 млн рублей, софинансирование из бюджета Татарстана в размере 1% и составит 6,6 млн рублей», - пояснила Зарипова.

На реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в Татарстане будет направлено более 864,8 млн рублей Фото: © «Татар-информ»

Второе большое мероприятие – дополнительное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения. На эти цели будет направлено более 201 млн рублей из федерального и 2 млн из регионального бюджетов.

«Это первый транш, так заявлено в документе Правительства РФ, - 864,8 млн руб.», - отметила Зарипова.

Работодатели за каждого трудоустроенного получат 54,2 тыс. субсидий

Какие мероприятия проведут на эти средства? Меры поддержки должны заинтересовать работодателей – представителей промышленных предприятий, которым будут предложены возможности по переобучению сотрудников и другие меры поддержки.

«Предусматривается финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда. Мы компенсируем оплату труда частично, в размере минимального размера оплаты труда, и с учетом страховых взносов в период до трех месяцев», - сказала Зарипова.

Таким образом, размер субсидии работодателю за каждого трудоустроенного работника может составить 54,2 тыс. рублей за три месяца. Кроме того, предусмотрено финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

«Критерием предоставления помощи промпредприятиям является регистрация и наличие сведений о работодателе на единой цифровой платформе «Работа в России» Фото: mtsz.tatarstan.ru

«Обращаю внимание, что критерием предоставления помощи промпредприятиям является регистрация и наличие сведений о работодателе на единой цифровой платформе «Работа в России»», - напомнила спикер.

Кроме того, в 2022 году также будет продолжена реализация мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан в ходе госпрограммы «Содействие занятости населения РТ на 2014–2025 годы». С 2021 года благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» у татарстанцев появилась возможность пройти бесплатное обучение и получить востребованные профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства.

За счет средств федерального бюджета в этом году будет организовано обучение безработных, людей в возрасте 50 лет и старше, людей предпенсионного возраста. Кроме того, обучиться смогут женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также не состоящие в трудовых отношениях и воспитывающие дошколят. Этой возможностью смогут воспользоваться работники, находящиеся под риском увольнения, и молодежь в возрасте до 35 лет включительно.

Также промпредприятия получат субсидии на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с организацией обучения работников, находящихся под риском увольнения. Размер субсидии работодателю устанавливается пропорционально численности работников, нуждающихся в обучении, с учетом средней стоимости обучения одного работника, но не более 59,5 тыс. рублей.