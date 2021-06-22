Первый том воспоминаний женщин – участниц Великой Отечественной войны вышел в Татарстане

В Татарстане издан первый том книги «У войны не женское лицо», в котором собраны воспоминания женщин — участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла. Книга выпущена парламентским объединением женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие» под руководством вице-спикера Госсовета РТ Татьяны Ларионовой.

Книгу открывает предисловие руководителя парламента Татарстана Фарида Мухаметшина, поддержавшего инициативу женщин-депутатов.

«В книге открываются примеры мало кому известного женского подвига. Мы вряд ли слышали эти имена, но каждая из наших героинь старалась сделать все для Победы — этим изданием воздается заслуженная слава фронтовым и трудовым подвигам женщин нашей республики», — подчеркнул Мухаметшин.

Цель проекта «У войны не женское лицо» — объединить воспоминания и исторические факты о героическом прошлом женщин — участниц Великой Отечественной войны, тружениц тыла, детей войны, вдов погибших фронтовиков. К началу проекта в республике проживали 458 женщин — участниц войны и 22,4 тыс. тружениц тыла.

Подробное вступление к изданию сделала вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова. По ее словам, идея проекта была поддержана органами власти, общественными организациями, волонтерами и простыми людьми.

«Судьба женщин в войну складывалась по-разному. Кто-то из них вслед за мужем ушел воевать, кто-то помогал в тылу, — отметила Ларионова. — Женщины ради детей, любимого, Родины взваливали на себя все тяготы тех страшных лет. Конечно, со стороны государства, в том числе и в нашей республике, для ветеранов фронта и тыла делается немало. Но с годами и десятилетиями история непоправимо уходит в прошлое, поэтому воспоминания непосредственных свидетелей тех военных лет становятся бесценным наследием для последующих поколений».

Во время работы над проектом было собрано более 4,7 тыс. воспоминаний ветеранов, почти 3 тыс. документов и писем. В муниципальные и государственные архивы передано множество фотографий и материалов семейных архивов. Организовано 164 выставки, обустроены уголки, посвященные женщинам — ветеранам войны. В мультимедийном Историческом парке «Россия — моя история», создана фотогалерея памяти, выпущены буклет и диск о работе женщин-медиков в эвакогоспиталях республики, книга о трудовом подвиге женщин «Фронт трудовой — фронт народный», изданная Федерацией профсоюзов РТ.

В книге «У войны не женское лицо», объемом около 300 страниц, собрано более 230 материалов. Фотографий в большинстве по две — героиня в молодости — в военные годы и она же — в наше время. В книге использованы фотографии из семейных архивов героев публикаций, пресс-службы Госсовета РТ.

Проект уже стал значимым событием в жизни республики. Однако, как полагают авторы проекта, его практическая польза, нравственная ценность, патриотическая и воспитательная направленность еще сыграют свою роль.