Первый татарский театр Санкт-Петербурга получил награды международных конкурсов

Первый татарский народный театр Санкт-Петербурга стал лауреатом и дипломантом ряда межрегиональных и международных конкурсов и фестивалей. Об этом свидетельствуют достижения коллектива, который представляет татарскую культуру в Северной столице.

Театр получил звание лауреата Межрегионального конкурса театральных коллективов «Идел-йорт 2022» имени Ш. Закирова, фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья!» в Санкт-Петербурге, Международного фестиваля татарской культуры «Мирас» в Самаре и фестиваля творчества Невского района «Нам года – не беда» в 2024 году. Коллектив также является дипломантом Международного фестиваля искусств «Апас, Тетюши, Буа – культурная дуга 2022» и Международного фестиваля художественного слова, изобразительного искусства, вокала и любительских театров «Страна искусств» в 2025 году.

Кроме того, театр стал лауреатом Открытого городского фестиваля Санкт-Петербурга «Возьмемся за руки, друзья», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В 2022 году коллектив одержал победу в конкурсе на предоставление грантов Республики Татарстан от «Республиканского ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» с творческим проектом «Восемь женщин Робера Тома говорят по-татарски» по пьесе французского писателя Робера Тома «8 женщин». Спектакль получил название «Сигез йөрәк сере» («Тайна восьми сердец»).

Также планируется создание юбилейного альбома первого театра в послевоенные годы (1941–1945). Его хотят передать в Театральную библиотеку в Санкт-Петербурге, где уже есть небольшая информация о татарском театре, в частности в справочной книге краеведа Тамары Смирновой о национальных театрах в Петербурге.