«Первый татарин с высшей наградой России»: Шаймиеву вручили орден Андрея Первозванного

Владимир Путин в Московском Кремле наградил Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Фото: kremlin.ru

«Человек исключительной мудрости и ответственности»

Торжественная церемония вручения наград состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля.

«Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия, в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности», – заявил Президент РФ Владимир Путин.

В своем ответном слове Минтимер Шаймиев выразил глубочайшее уважение главе государства, который смог сплотить многонациональный народ страны вопреки беспрецедентному внешнему давлению.

«Это было сделано несмотря на все сложности, которые мы сейчас переживаем, во всех измерениях: политических, экономических», — заметил Шаймиев.

Государственный Советник РТ напомнил, что, несмотря на события в мире, России удалось не только выстоять, но и укрепиться, стать сильнее. А ее гражданам — проявить единство. Это стало ответом тем, кто хотел бы видеть нашу страну слабой. И огромная роль в этом принадлежит Президенту России.

«Обратите внимание на показатели развития России. За последнее время страна по основным экономическим показателям как никогда адекватна к той ситуации, в которой мы находимся», — сказал Шаймиев.

В заключение он отметил, что задача руководства страны и ее граждан – продолжать идти вперед так же смело, быть принципиальными и едиными.

Минтимер Шаймиев – один из политиков-тяжеловесов, оказавших серьезное влияние на сохранение единства России Фото: kremlin.ru

«Шаймиев – пример служения Отечеству и достояние Российской Федерации»

«Это признание выдающегося вклада первого Президента Татарстана в становление и развитие современной России, а также его большой подвижнической деятельности по возрождению историко-культурного наследия, сохранению духовно-нравственных ценностей», – так оценил присуждение ордена Андрея Первозванного сенатор от Татарстана Александр Терентьев.

По его словам, Минтимер Шаймиев – один из политиков-тяжеловесов, оказавших серьезное влияние на сохранение единства России, развитие федерализма, формирование основ политической системы на переломном этапе в жизни страны.

«Республике сильно повезло, что в то сложное [постсоветское] время ее возглавил такой мудрый человек, патриот и государственник. С его именем связывают укрепление экономического потенциала республики, обеспечение межнационального мира и согласия, повышение роли Татарстана в стране и его международное признание. Общепризнана многогранная деятельность Минтимера Шариповича во главе фонда “Возрождение”, как он сам говорит – “от души и для души”», – подчеркнул Терентьев.

Он добавил, что поднятые из руин и вошедшие в список культурного наследия ЮНЕСКО святыни древнего Болгара и Свияжска, Болгарская исламская академия и cобор Казанской иконы Божией Матери, полилингвальные образовательные комплексы – это проекты, отражающие масштаб личности Шаймиева и его вклада в приумножение богатого культурного наследия.

«Шаймиев – пример служения Отечеству и своему народу, достояние Российской Федерации. Уверен, что данное признание заслуг – радостное событие для всех, кому посчастливилось с ним работать и знать его», – заключил сенатор.

Шаймиев – человек мира и взаимопонимания, который сделал все возможное для межконфессионального и национального согласия в Татарстане Фото: kremlin.ru

«Без Шаймиева в республике вряд ли получилось бы достичь национального согласия»

«Меня, как всех жителей Татарстана, переполняет чувство гордости от того, Минтимер Шарипович удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, обеспечению ее национальной безопасности и суверенитета», – поделилась впечатлениями депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

По ее мнению, Минтимер Шаймиев – человек мира и взаимопонимания, который сделал все возможное и необходимое для межконфессионального и национального согласия в Татарстане.

«Без Шаймиева вряд ли это было бы возможно. Сейчас не каждый и вспомнит напряжение по национальным вопросам, которое характеризовало наше общество в тяжелые 1990-е годы. Мне, как секретарю райкома партии, постоянно задавали вопрос: “На что надеяться? Кому верить?” Верили только Шаймиеву. И не ошиблись. Его твердость и одновременно гибкость, его убежденность, что все мы, независимо от национальности и веры, должны быть вместе, определили главный вектор развития нашей республики», – поделилась воспоминаниями Ларионова.

Эти очень чувствительные для жителей вопросы стали приоритетными и в работе созданного Шаймиевым фонда «Возрождение».

«В метель и слякоть, в дождь и жару Минтимер Шарипович проводил совещания на объектах Болгара и Свияжска, объединял усилия ученых, проектантов, архитекторов, строителей, реставраторов, причем лучших из лучших. Только так можно было за 9 лет сохранить и отреставрировать более пятидесяти исторических памятников, построить почти два десятка новых знаковых сооружений, создать 28 уникальных музеев, обеспечить Болгар и Свияжск туристической, инженерной и транспортной инфраструктурой», – подчеркнула Татьяна Ларионова.

В заключение она отметила, что благодаря Минтимеру Шаймиеву философия согласия стала значимой частью воспитания подрастающего поколения в созданных в республике полилингвальных комплексах «Адымнар – путь к знаниям и согласию».

«Авторитет Государственного Советника Татарстана, исключительное доверие к нему позволяют нам, его единомышленникам, рассчитывать на новые проекты, перспективные планы и их актуальные решения», – резюмировала Татьяна Ларионова.

Орден Андрея Первозванного является высшей наградой Российской Федерации и ведет свою историю еще со времен Российской империи Фото: ru.wikipedia.org / общественное достояние

«Регион, имеющий в названии элемент татарской государственности, стал одним из ключевых для России»

«Орден является знаком огромного внимания к фигуре Минтимера Шариповича», – подчеркнул депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

Он напомнил, что орден Андрея Первозванного является высшей наградой Российской Федерации и ведет свою историю еще со времен Российской империи.

«Важно, что в орден включена идея русского православия, при этом Шаймиев сам является мусульманином. Через эту награду государство и лично Президент РФ демонстрирует огромное уважение и внимание за его вклад в укрепление российской государственности, создание межконфессионального согласия. За то, чем всю жизнь и занимался Минтимер Шаймиев», – сказал Морозов.

По его словам, именно первый Президент Татарстана заложил основы современной республики, которая сегодня является одним из стержневых регионов России.

«Это уникально – регион, имеющий в своем названии элемент татарской государственности, поскольку речь идет о республике, он по всем параметрам является одним из самых ключевых регионов России. Все это вместе отражается в данной высокой награде, которую получил Минтимер Шарипович», – заключил Морозов.

Среди множества заслуг и достижений Минтимера Шаймиева можно выделить главное – доверие, которое он вызывает у людей Фото: kremlin.ru

«Самая главная оценка – доверие людей, проверенное временем»

«Это событие – высочайшая оценка авторитета Минтимера Шариповича, его колоссального личного вклада перед государством и народом. Он – первый татарин, который получает самую высокую награду России и становится в один ряд с такими ярчайшими представителями страны, как Петр Первый, князь Барклай де Толли [герой Отечественной войны 1812 года], Михаил Кутузов, академик Лихачев, и другими», – напомнил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Парламентарий добавил, что среди множества заслуг и достижений Минтимера Шаймиева можно выделить главное – доверие, которое он вызывает у людей.

«Самая главная оценка для любого политика – это доверие граждан, которое было проверено временем», – заключил Айрат Фаррахов.

Во многом благодаря личным связям первого Президента РТ Болгарский музей-заповедник и Свияжск наряду с Казанским Кремлем стали памятниками ЮНЕСКО Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Политика Шаймиева вывела Татарстан в лидеры страны»

О доверии жителей Татарстана, которое Минтимер Шаймиев заслужил в кризисные 1990-е годы, сказал и доктор политических наук завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков.

«Нужно помнить о большой роли Минтимера Шариповича по спасению региональной экономики Татарстана в период катастрофических общероссийских реформ 1990-х годов. Татарстан проводил курс на смягчение последствий этой экономической политики для местного населения, что позволило стать республике одним регионов-лидеров России», – объяснил политолог.

Он добавил, что не менее важным является вклад Государственного Советника Татарстана в духовное развитие общества и создание фонда «Возрождение».

«Во многом благодаря личным связям первого Президента РТ фонд сумел профинансировать восстановление Болгарского музея-заповедника и Свияжска. Эти объекты наряду с Казанским Кремлем стали памятниками ЮНЕСКО и символизируют межнациональное и межконфессиональное согласие в Татарстане, возрождение духовных ценностей. Сегодня это ключевые объекты татарстанской инфраструктуры туризма, которые делают республику узнаваемой во всем мире», – подытожил Большаков.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.



Орденом Святого апостола Андрея Первозванного могут быть награждены за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией главы (руководители) зарубежных государств.



Орден стал первым учрежденным по времени официальным российским орденом. Его утвердили в конце 1690-х годов. После революции 1917 года награда была упразднена. Восстановлена указом Президента России Бориса Ельцина в 1998 году.