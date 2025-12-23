Первый татарин из UFC - больше не в UFC: что будет дальше с Фахретдиновым

Накануне стало известно, что боец смешанных единоборств ММА Ринат Фахретдинов и первая мировая бойцовская организация UFC прекратили сотрудничество. По каким причинам Абсолютный бойцовский чемпионат не захотел продлевать контракт с 34-летним спортсменом и к какой лиге примкнет самый титульный боец из Татарстана - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ufc.ru

Первый татарин из UFC больше не в UFC

Единственного татарина Рината Фахретдинова по прозвищу «Гладиатор» «уволили» из UFC. Он больше не числится в ростере международной бойцовской организации. Напомним, что в UFC известный татарин выступал с 2021 года. Его дебют состоялся 4 июня 2022 года на турнире UFC Fight Night 207. В тот день Фахретдинов провёл поединок против грека Андреаса Михайлидиса и выиграл его единогласным решением судей.

С того времени он провел семь поединков, в шести из которых одержал победы и одна встреча завершилась ничьей. Фахретдинов ни разу не был побежден в октагоне и входил в топ-15 рейтинга. В последнее время он шел в серии из трех побед. К тому же последний бой с его участием был максимально яркий. В сентябре 2025 года он в первом раунде положил шведа Андреаса Густафссона коротким нокаутом, продлившемся 54 секунды.

Всего в профессиональной карьере на счету 34-летнего Фахретдинова 26 боев, 1 ничья и 1 поражение. А его излюбленный прием «удушающая гильотина», благодаря которой он одержал немало побед, давно стала его фирменной фишкой в мире профессиональных единоборств. То есть речь идет не о бойце с чередой поражений и отсутствием боев. Так по какой же причине одна из сильнейших бойцовских организаций в мире отказалась от Фахретдинова?

Фото: ufc.ru

Фахретдинов мог быть исключен из ростера UFC по причине нераскрытой медийности

Как правило, формулировка «исключен из ростера» равно – не продление контракта. Известно, что UFC периодически проводит «чистку» и расстается со спортсменами, высвобождая место для новых или более коммерчески выгодных бойцов. В подтверждение этой темы высказался другой российский боец RCC Михаил Рагозин.

«Что сказать, очередное подтверждение того, что ММА — это не только про спорт, но и про медийную составляющую, про шоу. Тем более UFC это частная организация, где очень ценят зрелищных, медийных бойцов. Мало просто выигрывать, нужно побеждать красиво. Если не побеждать, то закатывать яркие бои, вести себя громко, на публике делать громкие и яркие заявления. Вот и подтверждение: боец, не проиграв ни одного боя, покинул UFC именно из-за отсутствия медийной составляющей, я так думаю»,- считает Рогозин.

Также он добавил, что UFC не очень заинтересованы в бойцах из России и стран СНГ, так как там уже много россиян, входящих в топы и чемпионов. Возможно это также сыграло свою роль в «чистке». Рогозин отметил, что хотел бы видеть Фахретдинова в рядах RCC.

При этом у Рината Фахретдинова довольно узнаваемая и индивидуальная внешность. Татаро-монгольские черты лица, длинная борода как у истинного мусульманина. Перед поединками он всегда выходит в национальной татарской тюбетейке. Но видимо этого в UFC все-таки показалось недостаточно.

Возможно, помимо внешнего вида, от Фахретдинова ждали более эмоциональных поединков и раскрепощенного, граничащего с вызывающим поведением на публике. Классический пример такого промо Коннор Макгрегор. Однако все это, конечно, никак не вяжется с поведением и принципами истинного мусульманина, которым и является Ринат Фахретдинов.

Фото: телеграм-канал Рината Фахретдинова

В UFC могли отказаться от Фахретдинова из-за нетитульности боев

Еще одна составляющая, по которой выбор мог сложиться не в пользу Фахретдинова – это титульность и статусность поединков с его участием. Возможно за три года по мнению UFC татарин так и не заработал себе громкого имени, чтобы побороться за место в одном из самых плотных дивизионов – полусреднем весе.

В UFC важно иногда не просто побеждать, должно быть что-то еще. По мнению официального сайта MMA Mania часть побед Фахретдинова воспринимались как не «самые событийные», что собственно могло сыграть значимую роль в дальнейших переговорах. В этой связи в UFC могли сделать ставку на более молодых, особенно если промоушен не видел предпосылок к титульным боям Фахретдинова в ближайшее время.

Однако сам Фахретдинов свои бои скучными не считает. Об этом он заявил еще в 2023 году после победы над американцем Кевином Ли на турнире UFC Vegas 76.

«Кто говорил, что у меня скучные бои? Кто это сказал? Я могу бить, могу бороться. Все зависит от установки тренера. Надо было выключить, я выключил», - сказал тогда Фахретдинов во время октагон-интервью. Известно одно, сотрудничество между мировой бойцовской организацией и самим бойцом разорвалось точно не из-за финансовой составляющей.

Фото: ufc.ru

Навсегда первый татарин в UFC

Что же будет дальше с первым татарином и экс-бойцом UFC? Наверняка у Рината Фахретдинова имеется не один десяток предложений. Об этом Фахретдинов, предвосхищая множество возможных вопросов сам написал в своем телеграмм-канале. А также дал понять, что гонорары по новым предложениям, судя по всему, превышают условия контракта в UFC.

«Да, информация достоверная, но есть одна помарка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт. И там по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые я не могу рассказать. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали. Ничего страшного не произошло.

Предложение уже есть, причем с другими гонорарами. Будем думать, смотреть. Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы еще не все сказали там, конечно. Мы много кому крови попили бы. Но, видимо, это тоже кому-то мешало», - многозначительно сообщил Фахретдинов.

Ринат Фахретдинов родом из Саранска из небогатой татарской семьи. Известно, что заниматься боевыми искусствами он начал в 13 лет. В возрасте 20 лет он уехал в Москву на заработки и одновременно совмещал учебу на заочном отделении на юриста и работал на трех работах, а вечерами посещал тренировки по боевому самбо.

Спустя время простое увлечение переросло в выезды на соревнования, первые победы и даже получение спортивного разряда. После чего сам Фахретдинов стал проводить индивидуальные занятия. Со временем его все больше тянуло в смешанные единоборства. Профессиональная карьера бойца началась в 2013 году. Фахретдинов является мастером спорта по боевому самбо, по панкратиону, а также по ММА.

Что касается ситуации между татарином и UFC, то все истории когда-нибудь заканчиваются. Зато благодаря сотрудничеству с одной из самых крупных бойцовских организаций имя Рината Фахретдинова стало брендом, узнаваемым во всем мире. Он навсегда останется первым татарином в UFC.