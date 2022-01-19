Первый светофор с голосовыми сообщениями появился в Казани

В Казани на перекрестке улиц Кулахметова и Усманова появился первый светофор, оборудованный звуковыми сигнализаторами с голосовым сообщением. Об этом сообщает в своем Telegram-канале городской Комитет по транспорту.

Главным отличием нового объекта является то, что помимо звукового сигнала светофор передает голосовые сообщения о возможности перехода конкретной улицы.

В профильном комитете также объяснили выбор места установки объекта — он расположен около реабилитационного центра Всероссийского общества слепых. Оживленные дороги часто переходят люди с ограниченными возможностями здоровья. Светофор, дающий голосовые сообщения, сможет поспособствовать большей безопасности маломобильных групп населения.

Всего, по данным Комитета по транспорту, в Казани насчитывается 283 звуковых сигнализатора на 103 перекрестках.