Первый старт после ремонта: ракета «Союз» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-33» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщает РИА Новости.

Пуск был произведён с площадки № 31, комплекс которой получил повреждения 27 ноября. Старт стал первым после завершения восстановительных работ на этом столе, используемом для российской пилотируемой программы.

На головной части ракеты разместили логотип Недели космоса, приуроченной к 65-летию полёта Юрия Гагарина. Эмблему составили из цифры 65, схематичного изображения облёта кораблём Земли и легендарного гагаринского «Поехали!».

Ракета вывела «Прогресс» на орбиту. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС ожидается 24 марта в 16:35 по московскому времени.

На борту грузовика – топливо, питьевая вода, продукты, кислород, медицинские средства и необходимое для экипажа оборудование. Среди грузов также аппаратура для изучения солнечных вспышек «Солнце-Терагерц», которую космонавты в дальнейшем установят снаружи станции.