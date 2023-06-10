«Первый средневековый горн»: в Свияжске стартовал реставрационный фестиваль

Сегодня на территории музея-заповедника «Остров-град Свияжск» открылся реставрационный фестиваль «Орёл — птица царская». Он стартовал с закладки изразцов для обжига в средневековом горне (сыродутная печь). Его воссоздали местные мастера по образцу недостоенной печи XVll века из Ново-Иерусалимского монастыря в Московской области.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Печь размещена в той зоне Свияжска, где исторически были гончарные производства, – рассказал

директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артём Силкин. – Это позволяет восстановить естественный исторический ландшафт острова. Нам важно поддерживать исторические практики, которые здесь существовали на протяжении многих столетий. Строительство печи — один из элементов этой работы. Это интересно с историко-культурной точки зрения . Это первая реконструкция средневекового горна на территории нашей страны, которая выполнена в Свияжске».

Построенный горн, по словам Силкина, даст возможность проводить резиденции для керамистов и эксперименты по реконструкции обжигов предыдущих столетий. Конструкция сможет стать интересной темой изучения для мастеров керамики.

«Эта реконструкция – действующая керамическая печь древнерусского типа, которой можно обжигать любые керамические изделия. Высшее искусство керамики — это обжиг в печах. Результат этой работы зависит, в том числе, от сорта древесины, которая будет использована», — пояснил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Строил печь художник-керамист Василий. По его словам, Иерусалимская печь сохранились лишь наполовину, и по оставшимся формам пришлось восстанавливать ее аналог. При первом обжиге горна воссоздали копию изразцового панно «Двуглавый орёл» XVII века.

«Более месяца я занимался строительством, помогали местные жители. Сам обжиг – длительный процесс, он занимает больше суток», — рассказал художник.

В первый день в фестивале приняли участие студенты и специалисты реставрации из Москвы. Гости побывали на открытии реставрационного пространства и поучаствовали в мастер-классах по художественным изделиям и декоративным предметам из керамики. Специалисты рассказали о методике и обо всех этапах реставрации.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Затем участники посетили музей истории Свияжска, где ознакомились с межрегиональной выставкой «Орел — птица царская. Державная геральдика России». Она рассказывает об истории российского герба, формах и принципах его использования в различных сферах жизни общества. Экспозиция включает в себя несколько разделов, раскрывающих различные смыслы изображения орла в российской культуре.

Есть на выставке и разделы, посвященные теме отражения государственного герба в декоративно-прикладном искусстве. «Здесь представлены книги, монеты, деньги, предметы декоративно-прикладного искусства, а также стаканы, самовар с изображением орла и многое другое», — рассказала куратор выставки Елена Карташова.

Главным экспонатом выставки стало четырехизразцовое рельефное полихромное клеймо с изображением геральдического двуглавого орла 1690-х годов из Андреевского монастыря в Москве.