Первый советский «Оскар» и фронтовой погон покажут на выставке в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выставка Государственного центрального музея кино «Путем кинопленки» откроется в Национальном музее Республики Татарстан 8 октября. Экспозиция расскажет о более чем столетней истории отечественного кино и покажет ее связь с ключевыми историческими событиями, сообщает пресс-служба музея.

На выставке представят около 400 экспонатов из собраний Государственного центрального музея кино и Национального музея Республики Татарстан. Экспозиция проследит, как реальные события влияли на развитие киноязыка – от появления кинематографа в начале XX века до постсоветского кино, которое обращается к истории через личные судьбы.

Выставка объединяет основные этапы развития отечественного кино с важнейшими историческими событиями. Она показывает, как изменения в обществе влияли на операторские приемы и визуальный язык кинематографа, а также на сам подход к съемкам – от стремления преобразовать реальность до ее документального отображения и глубокого осмысления.

Общероссийскую историю кино на выставке дополняет региональный контекст. Посетители смогут увидеть, как местная кинотрадиция развивалась в связи с общими процессами в отечественном кинематографе.

Среди экспонатов – подлинная «Патэ-камера» начала XX века с ручным приводом, платья модниц эпохи НЭПа и оригинальные костюмы со съемок фильмов «Герой нашего времени» (1965), «Москва слезам не верит» (1979), «Орда» (2012) и «Трудно быть богом» Алексея Германа (2013).

Отдельное место в экспозиции занимает погон фронтового оператора лейтенанта А. А. Крылова, пробитый осколком авиабомбы. В июле 1944 года во время съемок освобождения Вильнюса оператор был тяжело ранен осколком бомбы, сброшенной с самолета.

Рядом с погоном покажут первый советский «Оскар» – награду за фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), а также подлинные эскизы декораций к фильму «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975).

Национальный музей Татарстана представит стереоскопический проектор «Таксифот» начала XX века из Франции и кинопроектор «Патэ-КОК» 1910-х годов. Также посетители увидят фрагменты кинофильмов «Советская Татария» (1930-е годы), «Ленин в Казани» и «Товарищ Камай» (1960–1965 годы), а также материалы Казанского международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар».

Проект проходит в рамках национального проекта «Семья». Выставка будет работать в Графитовом зале музея до 16 декабря 2026 года. Посетить ее можно по входному билету в музей и Пушкинской карте.

В рамках выставки также организуют лекции, показы фильмов и мастер-классы.