Первый советский «Оскар» и эскизы к «Иронии судьбы» покажут в Нацмузее РТ

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С 8 октября в Национальном музее Республики Татарстан начнет работу выставка Государственного центрального музея кино «Путем кинопленки».

Центральный государственный музей кино – один из старейших в мире и единственный в России государственный музей, посвященный истории синематографа во всех его проявлениях. Музей был официально учрежден в 1926 году. Сегодня его коллекция включает свыше 220 тыс. предметов.

На новой выставке Нацмузея РТ будет представлено около 400 экспонатов из собраний ГЦМК. Посетители увидят подлинный киносъемочный аппарат «Патэ-камера» начала XX века, еще с ручным приводом, подлинные платья модниц эпохи НЭПа и оригинальные костюмы со съемок фильмов «Герой нашего времени» (1965), «Москва слезам не верит» (1979), «Орда» (2012) и «Трудно быть богом» (2013).

В экспозиции также будут представлены первый советский «Оскар», полученный за фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (1942), и подлинные эскизы декораций к фильму «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975).

Среди наиболее эмоционально «заряженных» экспонатов – погон фронтового оператора лейтенанта Анатолия Крылова, пробитый осколком авиабомбы во время съемок освобождения Вильнюса.

Из фондов Национального музея РТ экспонируются стереоскопический проектор «Таксифот» начала XX века из Франции, кинопроектор «Патэ-КОК» 1910-х годов, фрагменты кинофильмов «Советская Татария» (1930-е годы), «Ленин в Казани» и «Товарищ Камай» (1960–1965 годы), а также материалы Казанского международного фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар».

Экспозиция посвящена тому, как реальные исторические события влияли на киноязык – от зарождения кинематографа в начале XX века до постсоветского кино.

Организаторы выставки делают акцент и на том, как региональный контекст и локальная кинотрадиция вплетаются в общую историю кино.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Семья». Выставка будет доступна в Графитовом зале музея с 8 октября по 16 декабря 2026 года по входному билету в музей и Пушкинской карте. Предусмотрена параллельная программа: лекции, показы фильмов, мастер-классы.

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