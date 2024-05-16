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Первый советник МИД Чада: Отношения между нашими странами двигаются только вперед
Отношения между Россией и Республикой Чад активно развиваются. Об этом в рамках пресс-конференции «Концепция горизонтальной дипломатии – основа взаимодействия молодых дипломатов и других профессиональных сообществ в международной плоскости» на KazanForum рассказала первый советник МИД страны София Ахмад Ибрагим.
«Хочется отметить, что в данный момент отношения между Россией и Чадом идут только наверх. И доказательством этому служат [итоги встречи] президентов Российской Федерации – Владимира Владимировича Путина и нашей страны (24 января президент России Владимир Путин принял в Кремле президента переходного периода Республики Чад Махамата Идриса Деби, – прим. Т-и). Такое налаживание дипломатических отношений дает результаты в образовании, культуре, политике, экономике. Они влияют на отношения между странами», – подчеркнула участница конференции.
Одним из итогов того визита, в частности, стало сотрудничество в области высшего образования. Так, если ранее для студентов из Чада в России выделяли порядка 100 мест, то в этому году их количество увеличили до 400.
«Я хотела бы использовать возможность и поблагодарить организаторов форума (Форума молодых дипломатов стран ОИС в рамках KazanForum, – прим. Т-и). Он настолько важный, богатый, он не только создает связи между молодежью и дипломатией, но также и связи между государствами, нациями, континентами», – добавила первый советник МИД Чада.
Она также напомнила, что в ноябре 2024 года исполнится 60 лет с момента налаживания отношений между Россией и африканской республикой.
«Я хотела бы пригласить вас всех, чтобы вы приехали в Чад. Мы сделаем большое мероприятие и отпразднуем этот важный для нас момент. Россия и Чад всегда имели дружественные, братские отношения, будем двигаться дальше», – заключила София Ахмад Ибрагим.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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