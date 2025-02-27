Первый соцгород Казани получит статус выявленного объекта культурного наследия

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Достопримечательное место «Первый соцгород Казани», обладающее признаками объекта культурного наследия, включат в перечень выявленных объектов культурного наследия. Проект приказа Комитета РТ по охране ОКН пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Ансамбль был возведен в 1928–1949 годах. Он находится на территории Кировского района столицы Татарстана и ограничен улицами Адмиралтейская, Урицкого и Мало-Московская. Большинство зданий выдержано в конструктивистском стиле.

Исследователи Ляйля Сайфуллина и Диляра Садыкова в статье, вышедшей в «Известиях Казанского государственного архитектурно-строительного университета», отмечают: «В квартале №17 в границах нынешних улиц Адмиралтейской, Мало-Московской и Урицкого возник первый в Казани жилой комплекс, сформировавшийся по принципам соцгорода».

При этом, уточняют архитекторы, в 1930-е годы действовало постановление Совнаркома Татарской АССР о «ликвидации жилстроительства» во всех кварталах слободы «Кзыл-Армия», за исключением кварталов №17 и №10.