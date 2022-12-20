Первый случай смерти от гриппа зафиксирован в Пензенской области

В Пензенской области зафиксирован первый случай смерти от гриппа – скончался местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава области.

«Пациент был не привит, не обращался за медицинской помощью при первых признаках, лечился сам, обращение в медицинскую организацию спустя две недели после начала заболевания, увы, привело к необратимым последствиям», – сообщила замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В минздраве отметили, что при ухудшении самочувствия необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы получить адекватную терпанию и распознать заболевание: ковид и ОРВИ имеют не только различные симптомы, которые может определить только медик, но и разное лечение.