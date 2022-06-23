Первый Сабантуй в Таиланде собрал более тысячи гостей

Фото: Наталья Вялкова

На популярном курорте Пхукет прошел первый в истории Таиланда Сабантуй. Национальный татарский праздник собрал больше тысячи участников и гостей. Об этом «Татар-информу» рассказала руководитель русской школы «Рассвет» в Пхукете Камилла Медярова.

Сабантуй организовала Международная школа на Пхукете, праздник на ее территории открыл посол России в Таиланде Евгений Томихин.

«У нас многонациональная, уникальная страна. Здесь веками народы живут в дружбе и согласии. Обмен традициями нас еще больше духовно обогащает», — сказал он, приветствуя гостей. Также Томихин передал собравшимся поздравления Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Фото: Наталья Вялкова

Сабантуй прошел в формате фестиваля дружбы народов — это стало его главной изюминкой, отметила Камилла Медярова. «Представители множества народов, посещающие Международную школу, собрались, чтобы познакомиться с национальным праздником татарского народа, культурой, традициями и обычаями, отведать наши вкусные блюда. Все отлично отдохнули», — рассказала она.

Кулинары Пхукета предложили гостям Сабантуя блюда татарской национальной и восточной кухни. Оказалось, что местные татары очень соскучились по эчпочмакам, чак-чаку и кош теле — за этими лакомствами выстроились очереди.

Для гостей подготовили развлекательную программу с традиционными играми и состязаниями: бегом в мешках, перетягиванием каната, стрельбой из лука и другими. Интересно, что для боя мешками на бревне использовали подушки, набитые бамбуком вместо соломы.

Соревнований по национальной борьбе корэш в этом году на тайском Сабантуе не проводилось. По словам Медяровой, желающие посостязаться борцы были, но не нашлось профессионального мастера, который мог бы правильно рассудить участников. В будущем организаторы надеются пригласить на праздник профессиональных борцов из Татарстана.

На праздничной сцене выступили учащиеся русской танцевальной академии «Катюша», которые специально приехали на Сабантуй в Пхукете из Бангкока, чтобы показать зрителям более десяти номеров с танцами народов мира.

Особенно гостям понравилось выступление бурятской певицы Марии Осиповой, которая сыграла на кубызе (варган) и удивила всех умением воспроизводить голоса птиц и животных. Свои самые популярные песни исполнил также проживающий в Таиланде уроженец Башкортостана, певец Рамиль Медяров. В планах организаторов подключить к участию в концертной программе в будущем и татарстанских артистов.

«Поскольку до этого были коронавирусные ограничения, люди очень соскучились по праздникам. После Сабантуя все разошлись с хорошим настроением. Мы планируем в будущем сделать наш национальный праздник еще более интересным и масштабным», — подытожила Медярова.