Первый русский чемпион MMA: Ринат Фахретдинов может стать татарским Конором Макгрегором

Ринат Фахретдинов из Татарстана имеет все шансы стать не только чемпионом UFC, но и покорить своим обаянием публику. Он может стать татарским Конором Макгрегором. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился первый русский чемпион MMA, который выступал под псевдонимом «Русский Медведь», Олег Тактаров.

«Я ездил в Америку и секундировал Рината Фахретдинова. У него есть все шансы стать чемпионом. Если его обаяние понравится публике, а он очень обаятельный парень, то мы увидим татарского Конора Макгрегора. Но как по мне, так он даже интересней ирландца, да и к тому же выходит в тюбетейке», - отметил собеседник.

Напомним, что месяц назад Ринат Фахретдинов дебютировал в UFC, в первом бою победив греческого бойца Андреаса Михайлидиса, тем самым доведя свою общую победную серию до 19 боев.