Первый рейс скоростного «Метеора» из Казани в Чебоксары запланирован на 17 мая

В навигацию этого года первые рейсы скоростного «Метеора-2020» из Казани в Чебоксары запланированы на 17, 18 и 19 мая. Об этом сообщил гендиректор Чебоксарского речного порта Ванифатий Шайкин.

«Следующие рейсы “Метеора-2020” состоятся 25 и 26 мая. С июня рейсы будут ежедневными», – рассказал спикер на онлайн-встрече, посвященной речным перевозкам.

Из Казани судно отправится в 8 утра и прибудет в Чебоксары в 11 часов. В обратном направлении «Метеор» пойдет в 15 часов.