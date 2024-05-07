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Первый рейс скоростного «Метеора» из Казани в Чебоксары запланирован на 17 мая
В навигацию этого года первые рейсы скоростного «Метеора-2020» из Казани в Чебоксары запланированы на 17, 18 и 19 мая. Об этом сообщил гендиректор Чебоксарского речного порта Ванифатий Шайкин.
«Следующие рейсы “Метеора-2020” состоятся 25 и 26 мая. С июня рейсы будут ежедневными», – рассказал спикер на онлайн-встрече, посвященной речным перевозкам.
Из Казани судно отправится в 8 утра и прибудет в Чебоксары в 11 часов. В обратном направлении «Метеор» пойдет в 15 часов.
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