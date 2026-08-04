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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2026 16:02

«Первый раз об этом слышу». Соколовская - об участии Валиевой на Kinoshita Cup

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«Первый раз об этом слышу». Соколовская - об участии Валиевой на Kinoshita Cup
Фото: © Юлия Комарова / fsrussia.ru

Тренер Камилы Валиевой Светлана Соколовская опровергла информацию о возможном выступлении фигуристки на турнире Kinoshita Cup в Японии. Ранее СМИ сообщали, что Валиева может принять участие в соревнованиях в Токио (4–6 сентября), однако наставница спортсменки назвала эти сведения ложными.

«В первый раз слышу про Японию. У нас на турниры другие планы», — приводит слова Соколовской ТАСС.

На данный момент Камила Валиева не имеет нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах. Официальных заявлений о её ближайших соревнованиях пока не поступало. Ранее появлялась информация о возможном включении Валиевой в состав участников на другие турниры, но подтверждений этому не было. Вопрос получения нейтрального статуса остаётся открытым. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

#Камила Валиева
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