Первый ракетоносец Ту-160, созданный в «цифре», поднимут в небо Казани до конца года

Первый стратегический ракетоносец Ту-160, спроектированный в цифровой среде и собранный без использования заводского задела девяностых годов, выкатят из цехов КАЗ имени Горбунова для летных испытаний уже до конца года. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев в беседе с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«Задача у нас до конца этого года его поднять. Передача в Министерство обороны РФ планируется после завершения предварительных испытаний в 1-м квартале следующего года», – сказал Королев во время посещения Казанского авиазавода имени Горбунова.

Управляющий директор пояснил, что это первый ракетоносец, созданный полностью из новых комплектующих по программе воспроизводства Ту-160. Заказчиком самолета выступил Минпромторг РФ.

«Еще девять машин заказало Министерство обороны. Три находятся в активной стадии производства, на шесть машин мы подписали контракт 4 месяца назад», – пояснил Королев.

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сегодня прибыл с рабочей поездкой в Казань.