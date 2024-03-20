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Первый прямой авиарейс из Казани в Нальчик откроется 4 мая
Впервые из аэропорта Казани запустят прямой рейс в Нальчик – столицу Кабардино-Балкарской Республики. Полеты будут выполняться с 4 мая по субботам, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Из Казани самолет будет вылетать в 8.00 и прибывать в Нальчик в 11.10. В обратном направлении вылеты запланированы на 12.05 с прибытием в 15.00.
«Время в Кабардино-Балкарской Республике совпадает с московским. Длительность перелета составит три часа. В расписании возможны изменения», – говорится в сообщении.
Пассажиров будут перевозить на лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью сто человек.
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