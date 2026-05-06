Первый проректор КФУ Таюрский рассказал, как бороться с цифровой оккупацией

Живая память позволяет разделять добро и зло без чат-ботов, заявил первый проректор Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский на церемонии возложения цветов в Аллее славы КФУ.

Живую память первый проректор КФУ противопоставил цифровой оккупации, при которой жизнью пытаются управлять посредством интернет-камер и искусственного интеллекта.

«Цифровой оккупации мы противопоставим живую память, которая позволяет нам отделять зло и добро без чат-бота, не жить в условиях, когда жизнь диктуется наблюдением интернет-камер и искусственным интеллектом», – изложил свою концепцию Таюрский.

Технофашизм, по мнению первого проректора КФУ, составляют течения, которые стремятся поставить человека в зависимость от цифровых технологий, сделать его лишь источником данных, лишенным чувств и личности.

«Если наши деды и прадеды боролись с нацистами, которые делили человечество на сверхчеловечество и недочеловечество, то сегодня есть течения, которые пытаются закабалить человечество с помощью цифровых технологий, подменить человека единицей, которая поставляет данные: без личности, без права на ошибку, без чувств. Все это составляет страшное слово – „технофашизм“», – уверен Дмитрий Таюрский.

При этом первый проректор КФУ убежден, что нравственную основу технофашизма составляет фальсификация истории.

«История не прощает забвения. И сегодня мы видим, как происходит подмена истории и ее фальсификация, как освобождение заменяется оккупацией. Всё это составляет некие нравственные основы нового, страшного зарождающегося вида нацизма – технофашизма», – добавил Таюрский.