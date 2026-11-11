Первый прокат отменен: угроза атаки БПЛА остановила юниорский Гран-при в Омске

Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Первый день юниорского этапа Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири», который должен был начаться 11 ноября в Омске, отменен из-за угрозы атаки беспилотников.

Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«В целях обеспечения безопасности спортсменов, зрителей и организаторов принято решение об отмене стартов первого дня», — говорится в официальном сообщении организации.

Режим угрозы атаки БПЛА был введен в регионе днем 11 ноября. Тогда же прошла жеребьевка спортсменов.

Всероссийские соревнования, на которые приехали фигуристы из более чем 15 регионов страны, должны были стартовать на «G-Drive Арене».

В первый день были запланированы выступления в танцах на льду, а также короткие программы у одиночников и одиночниц.

Организаторы уточнили, что расписание турнира будет пересмотрено, а новые даты и время прокатов объявят дополнительно.

Шестой этап юниорского Гран-при России планировалось провести в Омске с 11 по 13 ноября. Взрослый этап соревнований на той же арене запланирован на 14 и 15 ноября.