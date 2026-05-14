Первый проект через сукук в Татарстане профинансируют на 3,5 млрд рублей

Первый выпуск сукук аль-мудараба на российский рынок анонсировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ходе «КазаньФорума-2026».

«ВЭБ.РФ и „Алабуга Девелопмент“ подписали договор займа на условиях партнерского финансирования на сумму 3,5 млрд рублей. Этот проект структурирован по принципу партнерского финансирования и предполагает строительство производственного помещения на территории индустриального парка „Северные ворота“ в рамках договора подряда», – рассказал Вышковский.

Он уточнил, что финансирование этого проекта необходимо провести до конца мая. «Это финансирование планируется осуществить за счет размещения выпуска партнерских облигаций ВЭБ.РФ. Это впервые на российском рынке», – подчеркнул Вышковский.

Он отметил, что успех проекта позволит привлечь новую категорию инвесторов, которые придерживаются принципов шариата.

В рамках этого проекта инвестор владеет облигациями и получает часть прибыли, зарабатываемой управляющими, добавил председатель правления ГК «АС Салям», советник заместителя Премьер-министра РТ Ренат Едиханов.

По словам замминистра экономики РТ Романа Амирханова, на протяжении последнего года выстраивалась структура сделки, которая отвечала бы требованиям российского законодательства и принципу партнерского финансирования.

«Сегодня мы видим конкретные результаты совместной работы – первый пилотный выпуск сукук, реализованный в рамках российского рынка. Речь идет не просто о тестировании отдельного инструмента партнерского финансирования, а фактически о создании модели формирования нового сегмента рынка капитала в России, основанного на принципах партнерского финансирования, привлечения долгосрочного инвестиционного капитала», – подчеркнул он.

Амирханов убежден, что пилотный проект имеет стратегическое значение. «Его ключевая ценность заключается в возможности апробировать полноценную инфраструктуру выпуска и структурирование обращения сукук в рамках российского правового поля, включая вопросы структурирования сделки, взаимодействия с регулятором, оценки активов, юридической адаптации к российской системе права», – уточнил он.

Кроме того, создаются предпосылки для формирования в России полноценного рынка выпуска сукук, заключил Амирханов.