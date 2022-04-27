«Первый премьер»: в Казани хотят увековечить память башкирского политика и языковеда

Тимур Юсупов, один из лидеров башкирской общины Татарстана, рассказал в интервью «Миллиард.Татар» о первом премьер-министре Башкирии, путинских грантах и переезде жителей Уфы в Казань.

«Он стал первым председателем правительства»

- Слышали про вашу инициативу установить памятную табличку в честь Кулаева в Казани. Как вообще он оказался в нашем городе?

- В конце XIX века Казань была единственным, в Волжско-Уральском регионе, городом, где был императорский университет. И Кулаев, будучи еще совсем молодым, выходцем из деревни приехал сюда чтобы получить образование. И не просто высшее образование – а в области медицины!

- Чем Мстислав Александрович прославился?

- Судя по тем достижениям которых он достиг при жизни, он был действительно человеком очень незаурядного ума, тягой к новому, к исследовательской и научной работе. Он прославился не только как известный ученый – медик, но и большой вклад внес в филологию, языкознание, и правильно было отмечено что он был создателем нынешнего букваря. Башкирский букварь был создан на основе тех разработок, рекомендация которые были подготовлены доктором Кулаевым.

- А какую роль он сыграл в революционное время?

- В эти лихие годы, когда пошла смена царского режима. Башкирия одной из первых в начала создавать свою республику. И возникла потребность в образованных и грамотных кадрах чтобы возглавить правительство.

Так получилось, что одним из самых подходящих на эту роль людей оказался как раз Мухаметхан Сахипгареевич. На тот момент уже офицер, он уже служил в армии, был лейб-медиком. И его пригласили возглавить вновь создающуюся республику. И стал председателем правительства. Ни одним из первых лиц, а первым. Все переговорные процессы шли за его подписью, с его одобрения.

- На каком сейчас этапе работа по установке памятной таблички?

- Нами была проведена большая работа по установлению многих моментов, сбором архивных материалов из РБ и РТ. Спасибо всем, кто нам помогли. Ведь если речь идет об установлении памятной доски, ее же надо устанавливать в конкретном месте.

Был вариант установить ее там, где он работал все эти годы, или же нужно было вешать ее там, где он жил. Но никто не знал доподлинно, где это находится. И я лично принимал участие в поисках архивных материалов и нашли справку, годы жизни, точный год смерти, последнее его место жизни.

И сейчас планируется установка этой таблички на улице Маяковского, дом 10. Этот дом пока не отмечен памятными досками. Он имеет историю еще дореволюционную.

- А какое имя будет на табличке? Мухаметхан Сахипгареевич или Мстислав Александрович?

- Если есть такие двойные имена – фамилии, то одно имя будет вынесено за скобки. Но я пока не могу сказать какое имя будет в скобках, а какое - нет. Наверное, есть какие – то правила и каноны этого. На табличке помимо имени обязательно будет его фотография, они тоже сохранились.

«Возникла необходимость в изучении и возрождении традиционного костюма башкир»

- Слышали, что в этом году башкирская община Татарстана получила путинский грант…

- Мы выиграли много грантов. Наша заявка «Этнопроект «Народная сокровищница «Милли» признана победителем первого в этом году конкурса президентских грантов фонда культурных инициатив Российской Федерации. Это очень престижный грант, туда очень непросто попасть судя по количеству заявителей. Но нам посчастливилось.

Сразу скажу, мы к этому шли целенаправленно. У нас давно были идеи, мы начали наработки, и фактически, если результаты гранта стали известны в конце марта, то мы начали реализовать свой проект еще в феврале. То есть даже не дожидаясь результатов.

- Вы были настолько уверены в себе?

- Дело даже не в этом. Просто мы были заинтересованы в этой работе. Мой коллега Ильдар Гатауллин, он этим практически живет. Он осуществляет эту работу и без гранта.

Грант для нас стал только дополнительным толчком, стимулом и дополнительной ответственностью в нашей работе. Мы стали к этому еще более серьезно относиться. В последнее время пробудившееся внимание населения к своему культурному наследию, воссоздание старинных праздников и обрядов, интерес к фольклору вызвали необходимость восстановления традиций, связанных с народным костюмом. К сожалению, сегодня национальный костюм в основном сохранился в виде стилизованной сценической одежды, а фольклорный костюм, который издавна характерен народам нашего региона имеется лишь в единичных экземплярах. Поэтому, возникла необходимость в изучении и возрождении традиционного костюма башкир. Реализация проекта позволит создать условия для сохранения национальной культуры, межнационального согласия и осуществления межкультурного обмена.

Наш проект будет содействовать популяризации знаний о материальной и духовной культуре народов России через ознакомление и изучение детьми и взрослыми особенностей исторического костюмного комплекса башкир; будет организованно содействие популяризации знаний о культуре народов России через информационное освещение мероприятий проекта в СМИ и социальных сетях. Проект «Народная сокровищница – Milli» посвящен Году культурного наследия народов России - 2022.

«Мы в Татарстане все народы живем дружно, укрепляем дружбу»

— Это первый подобный грант, выделенный на развитие башкирской культуры в Татарстане?

- Нет, не первый! Я как заместитель председателя региональной национально-культурной автономии башкир Татарстана, больше отвечаю за мероприятия, которых мы проводим в Казани. У нас в течении многих лет очень активно заявляются и получают разные гранты, в том числе из Фонда президентских грантов, наша местная национально-культурная автономия башкир «Урал» города Нижнекамска. Как раз ее и возглавляет наш председатель Автономии Гали Хасанов.

В данное время они реализуют третий молодёжный социально-значимый проект «ЭтноSTYLE — это наш стиль!» который является победителем конкурса президентских грантов Российской Федерации на развитие гражданского общества. Уникальность заключается в том, что этот проект включил в себя образовательные, научные, культурно-творческие мероприятия этнической тематики. В рамках проекта проводится межрегиональные этнические конференции, конкурсов, форумов, фестивалей, направленные на сохранение национальной культуры и гармонизации межнациональных отношений.

- Как складываются татаро-башкирские отношения в Татарстане?

- Мы в Татарстане все народы живем дружно, укрепляем дружбу. В наших проектах участвует не только башкиры, но и принимают участие представители разных других национальностей: русские, татары... Мы всех приглашаем участвовать в наших проектах. Особенно татары, т.к. у нас много общего, разговариваем без переводчика, наши проекты межнациональные.

- Как планируете реализовывать грант?

- У нас 3 основные формы: выставки, лектории в рамках тех самых выставок и мастер-классы. Я непосредственно сам являюсь директором культурного центра «Залесный». Он славится тем, что у нас работает народная студия декоративно-прикладного искусства «Мозаика», в которой сохраняют и обучают народным традициям прикладного творчества. И в рамках этой студии мы проведем эти мастер-классы, приуроченные к реализации этого гранта. Своими руками, под руководством наставников, они будут изготавливать замечательные образцы народного декоративно-прикладного искусства.

- Будете ли еще подаваться на гранты?

- Да, грантов же много и рекомендуем всем подаваться на гранты! И даже если мы их не будем получать мы все равно будем продолжать нашу работу. Повторюсь – гранты — это всего лишь небольшой толчок, основную работу мы делаем и без этого.

Эта тема (прим. Народная сокровищница) у нас развивается. Костюм мы развиваем через этнографические фольклорные коллективы, которые я создаю в Казани. Это и участие в различных мероприятиях, конкурсах, выступлениях на праздничных концертах. Культуру мы несем через культуру!

Костюм же можно показать не только на выставке или на мастер-классе, а просто бережно воссоздав его, надеть на себя и выйти на сцену или на праздничный парад!

И мы, пользуясь такой возможностью, выходим на улицы и площади, танцуем и поем, играем на музыкальных инструментах в костюмах уровня музейных экспонатов, в том, в чем действительно ходили поколения наших талантливых предков, и что сохранилось и дошло до нас через глубину веков!

«Казань и Уфа обогащаются тем, чем у них не было раньше»

- Как прошла перепись?

- Итоги же мы пока не видели. Пока мы их не видели, поэтому пока не можем дать оценку. Нам самим любопытно узнать о результатах. Последняя перепись-то 12 лет назад прошла. Многое уже могло изменится.

- Почему, на ваш взгляд, жители Башкирии приезжают в Казань?

- Такой, «обмен» людьми был всегда. Жители Башкортостана приезжают в Казань, а Татарстана в Уфу. Башкиры являются одним из коренных народов Татарстана.

Люди всегда двигались в стороны центров притяжения культуры и образования. Деловой активности. И это обуславливает передвижение людей в пространстве одной страны между соседними регионами.

Это только можно приветствовать. Благодаря такому культурному и ресурсному обмену Казань и Уфа обогащаются тем, чем у них не было раньше. Кто-то сюда ехал, кто-то отсюда ехал.

Ильгизар Вахитов

Фото автора, фото на анонсе: Султан Исхаков

Источник: milliard.tatar