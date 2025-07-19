Первый праздник фестиваля «Курше» пройдет 20 июля в Усадах

Фото предоставлено организатором мероприятия

20 июля в селе Усады (ЖК «Южный парк») стартует фестиваль дворовых праздников «Күрше». Первое мероприятие — народные гуляния «Питрау» — пройдут в воскресенье на придомовой территории по адресу: ул. Уютная, 12. Начало мероприятия — в 17:00.

Гостей ждёт насыщенная программа: знакомство с традициями Питрау, весёлые конкурсы, фокусы, хороводы под живую музыку и подарки для участников. Также на площадке будет работать фуд-корт и детский батут.

Это первый из 19 праздников, которые пройдут в «Южном парке» благодаря победе в конкурсе «Күрше».

Организатором конкурса выступает Институт развития городов Республики Татарстан при поддержке Раиса Республики Рустама Минниханова.

Программа Раиса Республики Татарстан «Наш двор» занимается комплексным благоустройством придомовых территорий Татарстана с 2020 года. За время работы Программы в республике будет благоустроено около 7 000 дворов многоквартирных домов.

Народный конкурс дворовых событий «Күрше» является продолжением программы «Наш двор» и не имеет аналогов в масштабах страны. Его общий призовой фонд — 20 миллионов рублей, максимальный размер поддержки для самозанятых физических лиц составляет 200 тыс. рублей, а для юридических — сразу 500 тыс. рублей.