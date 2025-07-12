Первый поход в рамках федерального проекта «Больше, чем каникулы» состоялся в Татарстане

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Татарстан стал одним из пилотных регионов по проведению мероприятий в рамках проекта «Больше, чем каникулы» от «Походы Первых – Больше, чем путешествие» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Участниками похода по Волжской тропе стали 100 детей от 8 до 17 лет. К ним присоединились министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и заместитель генерального директора АНО «Больше чем путешествие» Юлия Величко.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

«Важно, что перед тем, как идти в поход, подростки на базе оздоровительного лагеря в Молодежном центре "Волга" прошли большой пятидневный инструктаж, где узнали, как правильно вести себя на воде, в лесу и экстремальных ситуациях, как устанавливать палатку, разводить огонь, и получили многие другие навыки, необходимые в походе. Проект реализуется в рамках перечня поручений Президента РФ Владимира Путина и соответствует задачам национального проекта “Молодежь и дети”. Татарстан всегда проявляет инициативу, и именно наша республика выбрана пилотным регионом. Поход – это еще один способ патриотического воспитания молодежи, диалога с подростками. Здесь ребята учатся взаимовыручке, отвлекаются от гаджетов, занимаются спортом, изучают историю своей малой Родины. Это и воспитание экологической культуры», – отметил Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Поход стартовал в Камско-Устьинском районе от визит-центра «Юрьевские пещеры», где затем прошли инструктаж по технике безопасности, посетили штольни, а также поучаствовали в мастер-классах и послушали историю об этом интересном месте. Участников поприветствовали глава муниципального района Наиль Вазыхов, руководитель молодежного центра «Волга» Денис Дмитриев, координатор направления «туризм и путешествия» регионального совета Движения Первых РТ Наталья Пивоварова, генеральный директор Управления природными территориями РТ Марсель Минуллин.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Проект будет реализован в пяти регионах страны. Юлия Величко добавила, что самые успешные практики будут масштабироваться и в другие регионы.

«Задачи проекта – обучить участников 6 походным ролям (разведчик, исследователь, хранитель лагеря, хранитель атмосферы, хранитель впечатлений, спасатель); расширить и углубить туристические знания – навыки работы с картой, компасом, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи и др.; организация мероприятий, направленных на совершенствование физических качеств; реализация похода и Гонки героев, чтобы закрепить полученные знания на практике», – пояснила она.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Ребята остались в восторге от похода и выразили желание снова поучаствовать в проекте.

«Мне очень понравился поход. Здесь я научилась плавать на катамаранах, правильно лазать на скалодроме и ориентироваться на местности. Это очень важные умения, особенно для любителей походов. Девочки тоже должны знать эти простые навыки», – поделилась одна из юных участниц похода.

«В первый день мне вообще лагерь не зашел, но с каждым днем все веселее, и теперь не хочется уезжать. Мы учились разжигать костер, нам объяснили, каких видов они бывают и как это правильно сделать, учили завязывать разные узлы, рубить дрова и многое другое. Сегодня в пещере была своя атмосфера. На улице жарко, там прохладно и темно. Мы были с фонариками, помогали друг другу дойти до подземного озера», – рассказал еще один участник Матвей Миронов.