Первый пошел: «Балтика» начала терять лидеров, зачем Саусь понадобился «Спартаку»

Владислав Саусь в ближайшее время станет игроком «Спартака». Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Балтика» согласилась продать футболиста за 3,9 млн евро. С игроком «Спартаку» осталось обсудить лишь условия контракта. Чем Саусь поможет столичному коллективу и как сильно пострадает «Балтика» от потери футболиста – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-baltika.ru

Талалаев предупреждал, что «Балтику» начнут покидать лидеры

О том, что «Балтику» в это трансферное окно скорее всего покинут несколько лидеров, главный тренер команды Андрей Талалаев начал предупреждать еще пару недель назад. Амбициозный калининградский коллектив не стесняется заявлять о своих намерениях бороться за чемпионство РПЛ предстоящей весной. Тем не менее, в силу скромного бюджета «Балтика» просто не может не думать о заработке с выгодной продажи своих лидеров.

Владислав Саусь стал первым, кого калининградцы потеряли в текущее межсезонье. Правый латераль «Балтики» в первой половине чемпионата был одним из лучших отечественных футболистов на своей позиции. Многие эксперты иронично, но в то же время ласково называли Сауся «калининградской электричкой», подчеркивая скорость и работоспособность игрока.

Именно Владислав Саусь фактически олицетворял концепцию футбола Андрея Талалаева. Терпение, борьба и характер способны бить мастерство и класс. Будучи воспитанником «Зенита», полузащитник не сумел закрепиться в составе петербуржцев. Однако в «Спартаке», с учетом будущего лимита на легионеров (6+5), Саусь будет занимать важное место в команде.

Кого Саусь потеснит в «Спартаке»?

Не сказать, что в московском коллективе ощущается прям острый дефицит латералей. Есть Рябчук, Хлусевич, Самошников. Крайнего защитника может сыграть и подающий большие надежды Игорь Дмитриев. Однако каждый из вышеперечисленных кандидатов не отличается стабильностью и званием неоспоримого завсегдатая стартового состава.

В этом ключе Владислав Саусь будто бы заходит в «Спартак» уже на готовое для себя место. За полузащитника «красно-белые» денег не пожалели – выкатили за трансфер почти 4 млн евро. За российского футболиста сумма внушительная.

Впрочем, опять же благодаря будущему лимиту на легионеров к таким деньгам привыкать надо, это новая реальность, которая будет формировать рынок в ближайшие годы. На качественных российских футболистов будет, очевидно, высокий спрос. Поэтому придется платить за переходы игроков солидные деньги.

Вероятно, трансфера Сауся в «Спартак» желал и новый главный тренер «красно-белых»

Потеря Сауся будет, безусловно, ощутимой для «Балтики». Андрей Талалаев любит говорить, что в его команде все футболисты – «лучшие», и каждый может подстраховать каждого. Однако в калининградском клубе чувствуется дефицит защитников, особенно крайних. Поэтому не исключено, что как только «Балтика» получит деньги за Сауся, то сразу устремит взор на трансферный рынок.

«Спартак» неприлично плохо для себя завершил первую половину чемпионата РПЛ. По завершении 18 туров «красно-белые» расположились лишь на шестой строчке в таблице с 29 очками. При наличии россыпи звезд столичная команда весьма скромно отличалась голами в осенней части сезона.

Поэтому, к слову, руководство московской команды и назначило новым главным тренером Хуана Карлоса Карседо. Испанскому тренеру удалось поставить неплохой самобытный футбол с «Пафосом», где большинство игроков были на подобии Сауся. Неприхотливые, работящие и с характером.

Вероятно, сам Карседо желал видеть футболиста в «Спартаке». Одно из главных достоинств Владислава Сауся – его универсальность. Да, футболист блестяще проявил себя в «Балтике» на краю атаки. Но это не значит, что при некоторых обстоятельствах он не может перейти в атаку. В ближайших товарищеских матчах «Спартака» мы узнаем, в какой роли Карседо видит Владислава Сауся в команде.

Хочется верить, что воспитаннику «Зенита» трансфер в столицу пойдет на пользу. Желание вырасти в большого игрока, судя по интервью осенью, у Сауся есть. И футбольных навыков, чтобы добиться больших задач в «Спартаке», у Владислава хватает с головой.