Первый педкластер и новый агрокластер начали работу в колледжах Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства образования и науки РТ

Открытие двух новых образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» состоялось сегодня в Татарстане. Новые площадки созданы на базе Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая и Сармановского аграрного колледжа, сообщает пресс-служба Министерства образования РТ.

На базе Арского колледжа начал работу первый в Татарстане образовательный кластер «ПРОФпед» по направлению «педагогика». В рамках программы были созданы 11 специализированных зон, оснащенных современным оборудованием для практической подготовки студентов по пяти специальностям среднего профессионального образования.

На церемонии открытия присутствовали глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, начальник отдела развития среднего профессионального образования Минобрнауки РТ Любовь Митрофанова, заместитель руководителя исполнительного комитета Сармановского района по социальным вопросам Индира Сахипова, прокурор Сармановского района Алексей Панишев, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия района Николай Сахуриев, а также представители работодателей.

Сармановский аграрный колледж стал центром кластера по направлению «сельское хозяйство». На его развитие выделено 155,5 млн рублей в форме федеральной субсидии. На открытии присутствовали представители органов власти, прокуратуры, районных структур и предприятий отрасли.

Создание новых кластеров направлено на повышение качества подготовки специалистов, укрепление взаимодействия образовательных учреждений с работодателями и развитие практико-ориентированного обучения.