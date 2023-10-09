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Первый орден Ахмата Кадырова вручили Путину
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Президент России Владимир Путин был удостоен главной награды Чечни, ордена имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Таким образом российского лидера отметили за «неоценимый вклад в восстановление республики» и за, то что поддержал чеченский «народ в самый тяжелый период его истории».
Напомним, указ о присвоении ордена Путину был подписан еще в 2007 году.
Глубоко признателен нашему Главнокомандующему, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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