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Руc Тат
Политика 9 октября 2023 17:00

Первый орден Ахмата Кадырова вручили Путину

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Президент России Владимир Путин был удостоен главной награды Чечни, ордена имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Таким образом российского лидера отметили за «неоценимый вклад в восстановление республики» и за, то что поддержал чеченский «народ в самый тяжелый период его истории».

Напомним, указ о присвоении ордена Путину был подписан еще в 2007 году.

Глубоко признателен нашему Главнокомандующему, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

#Владимир Путин
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