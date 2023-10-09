Первый орден Ахмата Кадырова вручили Путину

Президент России Владимир Путин был удостоен главной награды Чечни, ордена имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Таким образом российского лидера отметили за «неоценимый вклад в восстановление республики» и за, то что поддержал чеченский «народ в самый тяжелый период его истории».

Напомним, указ о присвоении ордена Путину был подписан еще в 2007 году.

Глубоко признателен нашему Главнокомандующему, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.