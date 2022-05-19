Первый оптово-распределительный центр проекта «Агроэкспресс» построят в Татарстане

Татарстан станет пилотным регионом России по созданию оптово-распределительного центра для поставок агропромышленной продукции в другие страны. Он будет размещен в Зеленодольском районе. Об этом сообщила Генеральный директор АНО «Евразийская Агрологистика» Алевтина Кириллова на сессии «Международный транспортный коридор „Север — Юг“».

«Мы подписали первый меморандум с Татарстаном о том, что в рамках проекта “Агроэкспресс” у нас формируется сеть оптово-распределительных центров. И Татарстан будет пилотным регионом, где будет построен такой оптово-распределительный центр агропромышленной продукции. Будут формироваться ускоренные поезда. Площадка будет размещена в Зелендольском районе. И когда начнем проектировать и строить первый центр, его модель будем презентовать другим регионам и странам», – рассказала модератор сессии.

Кириллова добавила, что за прошлый год был полностью запущен проект «Агроэкспресс», который в феврале этого года приобрел «евразийский статус», поскольку к нему присоединились Беларусь, Казахстан, Киргизия и другие страны.

«Это проект ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок, направленный на экспорт российской агропромышленной и продовольственной продукции в Китай, Узбекистан и страны Центральной Азии, а также в страны, задействованные в транспортном коридоре “Север – Юг”. По этому проекту мы в партнерских отношениях с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном. Будем этот проект масштабировать. Хочу поблагодарить Татарстан за то, что республика выступит пилотом», – отметила она.

Меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией по содействию в развитии агропромышленной деятельности «Евразийская Агрологистика», ООО «ИФК Линова», Зеленодольским районом и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Татарстана был подписан на XIII Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022».

Фотографии пресс-службы Зеленодольского района РТ