Первый окружной конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов ИТР стартовал в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конкурс профмастерства «Лучший по профессии» среди инженерно-технических работников РТРС открылся сегодня в Казани. Он проводится в ПФО впервые среди 14 филиалов РТРС.

«Мы проводим первый окружной конкурс профессионального мастерства среди инженерно-технического персонала филиалов ПФО. Всем участникам желаю удачи. Как говорят, пусть победит сильнейший. Думаю, что само проведение этого конкурса – уже достижение», – сказал на церемонии открытия мероприятия полномочный представитель гендиректора РТРС в ПФО Вячеслав Старков.

Первый заместитель гендиректора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Александр Золотов отметил, что на конкурсе собрались лучшие специалисты РТРС в ПФО, готовые к соревнованиям. Он выразил надежду, что участники продемонстрируют в честном соревновании свои стратегические навыки и оперативные умения, а площадка в Казани станет местом обмена опытом.

«Вы лучшие по профессии, лучшие из лучших. Коллеги, вашу работу тяжело переоценить. Сегодня 98% населения России по обязательным 20 каналам потребляют ваш контент», – сказал в своем выступлении министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Он добавил, что с начала этого года было объявлено около 200 часов беспилотной опасности. Это громадная цифра.

«Вы не просто сообщаете какие-то новостные сообщения. Благодаря вашим инженерным навыкам в каком-то смысле вы спасаете жизни людям – чтобы вовремя открылись домофоны, чтобы вовремя люди спустились в убежища», – отметил Начвин.

Директор филиала РТРС «РТПЦ РТ» Владимир Якимов заметил, что на отрасль возлагаются серьезные обязанности по трансляции федеральных мультиплексов.

«Когда о нас вспоминают? Когда телевидение есть – все тихо, а когда нет телевидения – то сразу...» – сказал он.

Серьезная ответственность, по его словам, лежит на инженерно-технических работниках и специалистах, которые возглавляют технические службы и службы оперативного управления сетью.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конкурс проводится в номинациях «лучший по эксплуатации средств радио и телевидения» и «лучший по оперативному управлению сетью». По словам организаторов, победителей ждут дипломы, премии и повышение зарплаты.