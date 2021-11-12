Первый офис врача общей практики снизит нагрузку на ФАП в жилом комплексе под Пестрецами

В Пестречинском районе Татарстана продолжается строительство первого офиса врача общей практики. Стройка ведется в Шигалеевском сельском поселении — ЖК «Царево». Новое медучреждение позволит снизить нагрузку на единственный ФАП в этом жилом комплексе.

«На сегодняшний день многочисленное население в Царево обслуживает только фельдшерско-акушерский пункт. С нагрузкой это лечебное учреждение не справляется. Офис врача общей практики разгрузит ФАП», — рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Также главным преимуществом нового объекта является возможность увеличения кадров по мере прироста прикрепленного населения. Предполагается, что обслуживать пациентов будут два врача общей практики. «Это как участковый̆ терапевт, но с более широким кругом знаний и возможностей. Он может осуществлять первичный прием как хирург, лор, невролог, окулист», — уточнила собеседница агентства.

Площадь офиса врача общей практики составляет 519 квадратных метров. Сумма контракта — 34 млн рублей. На сегодня работы выполнены на 51%.

На месте строительства побывал и глава района Ильхам Кашапов, он держит вопрос на контроле.

«У здания уже возведены стены, ведется работа по обустройству инженерных сетей, а также сетей электроснабжения и газоснабжения. Наружные сети водоснабжения и водоотведения уже смонтированы», — поделились в пресс-службе района.