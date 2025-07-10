Первый обновленный в 2025 году двор откроется в Нижнекамске

Сегодня, 10 июля, в Нижнекамске состоится торжественное открытие первого двора, обновленного в этом году в рамках республиканской программы «Наш двор». Праздничное мероприятие пройдет во дворе дома №18 по улице Кайманова.

Гостей праздника ждет насыщенная программа: мастер-классы, игровые зоны для детей, книжные выставки, выступления творческих коллективов и другие активности, направленные на укрепление добрососедских связей.

Событие проходит в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане» и фестиваля добрососедства, который объединяет жителей во дворах и парках по всей республике. Начало – в 17 часов.

В рамках программы «Наш двор», инициированной в 2020 году Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, были благоустроены 5 174 двора по всей республике. Результаты работы затронули около 1,5 млн человек, в том числе более 300 тыс. детей.

Кроме того, сегодня в 18 часов в парке «Семья» состоится III Фестиваль кряшенской культуры «Есть такой народ – Кряшены».

Гостей ждет яркий праздник с самобытной музыкой, народными танцами, колоритными костюмами и ремеслами. Фестиваль позволит ближе познакомиться с уникальной культурой кряшен, их традициями, искусством и образом жизни.